La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil està registrant la seu de la Federació Espanyola de Futbol en el marc d’una operació anticorrupció, ordenada per l’Audiència Nacional, en la qual s’espera una desena de detencions, informen EFE fonts de la investigació.

La Guàrdia Civil ha detingut aquest matí, entre altres persones, al president de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, en el marc d’una operació anticorrupció ordenada per l’Audiència Nacional, han informat EFE fonts de la investigació.



A més de Villar, les fonts apunten que ha estat detingut el seu fill Gorka, així com Juan Padrón, vicepresident econòmic de la federació, en un operatiu en el qual s’esperen una desena d’arrestos.



Els delictes pels quals han estat detinguts són administració deslleial, apropiació indeguda, corrupció entre particulars i falsedat documental, tot això en relació amb l’organització de partits internacionals.



S’estan produint registres i requeriments de documentació en la federació i a diversos despatxos professionals, per ordre del jutge Santiago Pedraz, que dirigeix l’operació en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció. EFE