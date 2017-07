Conseller Interior: els Mossos compliran la llei i permetran votar l'1-O

.

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha garantit avui que els Mossos d’Esquadra "compliran i faran complir la llei, com han fet sempre", i ha agregat que, de cara al referèndum que el govern català ha anunciat per a l’1 d’octubre, permetran que es votin amb "llibertat" i "seguretat".

En declaracions als periodistes, Forn ha remarcat que, en la reunió que avui ha mantingut amb el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, li ha garantit que els Mossos "faran complir la llei, com han complert sempre la llei" i que, com han fet sempre en qualsevol elecció, en l’1-O "permetran que qualsevol ciutadà pugui votar en una situació de seguretat i tranquil·litat".

"Els Mossos es regeixen per la llei, no es diferencien de qualsevol altra policia. Entre les seues funcions, si hi ha unes eleccions, figura permetre la salvaguarda de la seguretat i que qualsevol ciutadà pugui votar en una situació de seguretat i tranquil·litat", ha indicat el conseller, que ha apuntat que no contempla que arribi cap requeriment judicial als Mossos sobre el referèndum. "I si arriba, ja en parlarem", ha assenyalat. EFE