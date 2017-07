Cs porta al Parlament una moció que demana de convocar ja eleccions a Catalunya

.

El Parlament votarà en el ple de la setmana que ve una moció de Ciudadanos en la qual s’insta el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar "de manera immediata" unes eleccions autonòmiques a Catalunya atès el "fracàs en la consecució dels objectius independentistes".

El text se sotmetrà a votació en l’últim ple abans de les vacances d’estiu i en plens preparatius del referèndum sobre la independència de Catalunya que el Govern preveu convocar per a l’1 d’octubre.

En la moció, Ciudadanos constata el "fracàs en la consecució dels objectius independentistes" que Puigdemont s’havia fixat en el termini de 18 mesos".

Segons Ciudadanos, "en aquest període de temps la trajectòria del govern de la Generalitat ha estat dominada per l’orientació cap a un referèndum il·legal que no es podrà celebrar i no cap als autèntics problemes del dia a dia dels catalans".

La recent crisi de govern, amb el relleu de diversos consellers en la recta final cap al referèndum, és segons el seu parer un "senyal inequívoc de descomposició d’un govern mancat de veritable lideratge".

Per tot això, afegeix la moció, "el Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat a convocar de manera immediata eleccions autonòmiques".