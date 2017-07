Puigdemont demana al Govern que torni els interessos del FLA i diners de la "guerra bruta"

En resposta a l’acord per augmentar el control sobre les despeses de la Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat al Govern que torni a Catalunya els interessos que els catalans han pagat per rebre el Fons de Liquidació Autonòmica (FLA) i els seus diners invertits per rescatar la banca i les radials de Madrid i per sufragar la "guerra bruta".

En una sèrie de sis missatges a Twitter, Puigdemont ha replicat així a l’anunci del Govern, que ahir va acordar augmentar el control sobre les despeses de la Generalitat de Catalunya per evitar que destini ni un sol euro" a convocar el referèndum que pretenen celebrar els independentistes l’1 d’octubre, i, en cas contrari, suspendrà les entregues del FLA.

En una sèrie de sis missatges a Twitter, Puigdemont demana al ministre portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, que l’executiu torni als catalans els interessos abonats pel FLA, així com els seus diners invertits per sufragar la "guerra bruta" i pagar "informes falsos", per rescatar a la banca i les autopistes radials de Madrid o per indemnitzar els promotors de la plataforma Castor.

En els seus missatges, Puigdemont adjunta un retall de premsa en el qual es detalla una frase textual pronunciada ahir per Méndez de Vigo en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern: "Ni un euro públic dels catalans sufragarà la consulta il·legal. És una mesura preventiva".

"Els euros públics dels catalans que han servit per sufragar la guerra bruta i han pagat informes falsos, ens els pot tornar, ministre?", indica Puigdemont en el primer dels seus tuits de resposta a l’anunci del Govern.

El president català també reclama que es tornin a Catalunya els diners corresponents als interessos del FLA: "Els interessos que hem pagat perquè ens deixin els nostres propis diners, que recapten generosament, ens els pot tornar, ministre?".

Repetint la mateixa estructura en els seus sis missatges a Twitter, Puigdemont també demana que es retornin als catalans els seus diners destinats a "rescatar les autopistes radials de Madrid", per "rescatar la banca (60.000 milions)" i per "indemnitzar Castor".

També demana que el Govern torni a Catalunya els diners que no s’han invertit en aquesta comunitat, "malgrat estar pressupostat", així com el dels interessos dels diners cedits pel Govern.