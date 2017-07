Trump defensa el seu poder de perdó presidencial en el marc de la trama russa

Demana informació al seu equip sobre el seu poder executiu per indultar els seus assessors, als seus familiars i fins i tot a si mateix

El president dels EUA, Donald Trump, ha destacat avui el seu poder per perdonar crims, que suposadament està explorant en el marc de les investigacions per la trama russa, i va arremetre contra els mitjans de comunicació per les seues "filtracions il·legals", com la relativa al seu fiscal general, Jeff Sessions.

"Encara que tots estan d’acord que el president dels EUA té el poder absolut de perdonar, per a què pensar en això quan de moment l’únic crim són les FILTRACIONS contra nosaltres. NOTÍCIES FALSES", va escriure Trump en un tuit a primera hora del matí.

El diari The Washington Post va informar aquest dijous que Trump ha demanat informació al seu equip sobre el seu poder executiu per indultar els seus assessors, als seus familiars i fins i tot a si mateix, i que els seus advocats estan avaluant fins on arriba aquesta potestat.

Els presidents dels EUA tenen l’autoritat d’indultar-ne d’altres per crims federals, però no està clara si poden perdonar-se a si mateixos, una possibilitat que no està explícitament prohibida a la Constitució però que alguns experts consideren inviable perquè suposaria un clar conflicte d’interès.

L’ús de la paraula "absolut" per part de Trump suggereix, en qualsevol cas, que no veu massa límits a la seua autoritat i podria considerar utilitzar-la en relació amb les investigacions de l’FBI i del Senat pels suposats llaços entre el seu equip i el Govern rus durant la campanya electoral de 2016.

Trump també es va referir, en un altre tuit, a la informació revelada aquest divendres pel Washington Post, sobre les activitats del fiscal general dels EUA, Jeff Sessions, durant la campanya electoral.

Sessions, que llavors era senador, va parlar durant una reunió amb l’ambaixador rus a Washington, Sergei Kislyak, sobre assumptes relacionats amb la campanya de Trump, un extrem que l’ara fiscal general havia negat fins ara.

"Una nova FILTRACIÓ D’INTEL·LIGÈNCIA del Washington Pos tpropietat d’Amazon, aquesta vegada contra el fiscal general Jeff Sessions. Aquestes filtracions il·legals, com les de (l’exdirector de l’FBI James) Comey, han de parar!", va afirmar Trump, amb referència a les fonts d’intel·ligència citades pel diari de la capital.

Trump no va expressar preocupació sobre la conducta de Sessions, a qui aquesta setmana va criticar obertament, durant una entrevista amb el New York Times, per la seua decisió d’apartar-se de les investigacions relacionades amb la trama russa en el Departament de Justícia.

El president nord-americà també va reprendre la seua petició que Sessions o el fiscal especial encarregat de la investigació sobre Rússia, Robert Mueller, indaguin en "els crims" de Comey i del seu rival en les eleccions de 2016, Hillary Clinton, per haver "esborrat 33.000 correus electrònics" de la seua etapa com a secretària d’Estat.

"El meu fill Donald va entregar els seus correus electrònics (amb suposats mitjancers de Rússia) als mitjans de comunicació i les autoritats, mentre que la corrupta Hillary Clinton va esborrar (i va rentar amb àcid) els seus 33.000 e-mails!", va subratllar Trump, que també la va acusar de tenir "llaços amb Rússia".