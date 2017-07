Turull desafia el Govern a vigilar les seues despeses abans de donar lliçons al Govern

Avisa que "si es pensen que amb aquest treball, amb aquesta paperassa que demanen, podran parar alguna cosa, estan molt equivocats"

El conseller de Presidència, Jordi Turull, ha desafiat al Govern a "mirar les seues despeses" destinats a "informes falsos de les clavegueres de l’Estat" abans de "donar lliçons o instruccions" al govern català, que assumeix la "responsabilitat" de qualsevol decisió o despesa per al referèndum unilateral de l’1-O.

En declaracions a Efe-TV en Parets del Vallès (Barcelona), Turull ha lamentat que el Govern hagi "intervingut financerament" a la Generalitat i que pretengui controlar totes les despeses de l’administració catalana perquè no es destini ni un euro al referèndum anunciat pel Govern per a l’1 d’octubre.

"Que mirin també les seues despeses, el que han gastat en informes falsos de les clavegueres de l’Estat o per què no han estat tan vigilants amb els 60.000 milions destinats al rescat de la banca o els 1.400 milions per a la plataforma Castor. Que vigilin la seua casa, que ho facin bé, i que després intentin donar lliçons o instruccions als altres," ha indicat Turull.

El conseller de Presidència ha assenyalat que si el Govern vol identificar els "noms i les cares" dels responsables de "qualsevol decisió, qualsevol despesa, directa o indirecta, sobre el referèndum de l’1-O", el que ha de fer és mirar una foto del govern català, perquè el president, el vicepresident i tots els consellers assumiran "tota la responsabilitat de manera conjunta i solidària".

"Som nosaltres els que assumim i posem la cara, la determinació i la decisió", ha apuntat Turull, que ha exigit al Govern que deixi als funcionaris de l’administració catalana que continuïn fent "la seua gran tasca de manera correcta" sense inundar-los amb "paperassa".

"Si es pensen que amb aquest treball, amb aquesta paperassa que demanen, podran parar alguna cosa, estan molt equivocats", ha avisat.

Turull ha recordat que la Generalitat ja transmet al Govern "tota la documentació" sobre els seus comptes perquè "desgraciadament" l’administració catalana està intervinguda financerament des de fa anys.

Per aquesta raó, s’ha preguntat si fins ara l’Executiu central s’ha mirat o no els papers sobre les despeses que li ha entregat la Generalitat. "Que els mirin, està tot perfectament documentat", ha al·legat.

Turull ha garantit que la Generalitat obeirà el mandat del Parlament per organitzar i celebrar el referèndum anunciat per a l’1-O i ha agregat que, des que es va anunciar la data i la pregunta del referèndum unilateral, la decisió sobre el futur de Catalunya "està en mans dels ciutadans".

"Si ells -el Govern- pretenen fer una altra vegada l’'ofertón de l’estiu', que ho facin. I els ciutadans, si volen, els creuran o no. Jo, per descomptat, no me’ls creuré, però estan en el seu dret de fer les propostes que creen, que fins ara no han fet, i les que han fet, a l’estil de 'pluja de milions’, al final són una calamarsada d’incompliments", ha indicat.

Segons Turull, els catalans "s’han guanyat el dret" a decidir el futur polític de Catalunya votant sobre la independència. "La decisió està a les seues mans, no hi ha marxa enrere", ha avisat.