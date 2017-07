Puigdemont subratlla que no renunciarà al referèndum encara que s’anul·li

Apunta que "farà com si res" si la llei sobre aquesta consulta prevista per al pròxim 1 d’octubre és anul·lada

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, subratlla en una entrevista publicada pel diari francès "Le Figaro" que el Govern no renunciarà al referèndum fins i tot en el cas que el Tribunal Constitucional l’anul·li.

"El nostre compromís amb la població i amb el Parlament català és clar: hem de resoldre les nostres reivindicacions a les urnes. Cap suspensió, cap amenaça, no podrà impedir que els catalans decideixin el seu futur de forma democràtica", va destacar.

Puigdemont va apuntar que "farà com si res" si la llei sobre aquesta consulta prevista per al pròxim 1 d’octubre és anul·lada: "I si el Tribunal Constitucional em suspèn de les meues funcions (...) no acceptaré aquesta decisió. Només el Parlament català pot suspendre’m", va afegir.

"Una immensa majoria de la població catalana vol votar. En suspendre’m o llançar-me del meu despatx, Madrid no anul·larà aquesta voluntat. No existeix un poder prou fort com per tancar el gran col·legi electoral que serà Catalunya l’1 d’octubre", va dir.

Puigdemont va garantir que el Govern i els alcaldes mostraran en aquesta eventual consulta "una neutralitat escrupolosa, sotmesa al control d’observadors internacionals,", i va avançar que l’Executiu català "no farà campanya en favor de la independència".

"En els municipis que rebutgin participar, obrirem col·legis electorals en locals alternatius", va afegir el president, que va subratllar que "els experts han establert que el dret a l’autodeterminació, que ha estat utilitzat als territoris colonitzats, pertany avui als pobles, i Catalunya, molt clarament, és un poble".

Puigdemont va confiar a mobilitzar molta gent, però va admetre que, "evidentment, una participació ridícula equivaldria a perdre el referèndum".

De guanyar el sí, va afegir, "48 hores després de la proclamació dels resultats, el que podria tardar una setmana o uns deu dies, explicarem que Catalunya es transforma en un Estat independent i que obrim un període de transició cap a una independència plena".

"Aquesta transició acabarà amb la convocatòria d’eleccions constituents, la redacció d’una Constitució i la seua ratificació per referèndum. Catalunya començarà a actuar com un Estat independent, però no ho serà de dret fins que aquesta transició culmini", va subratllar.