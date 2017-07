Una gran tempesta castiga Catalunya de sud a nord

El temporal va deixar 16.000 abonats sense llum || Ratxes de vent de 100 quilòmetres per hora i Protecció Civil manté l’Inuncat

Les tempestes van afectar ahir bona part de Catalunya, ja que van començar a descarregar amb força al litoral i prelitoral de Tarragona i van avançar cap a Barcelona i el nord-oest del país. A més, el fort vent va agreujar el risc. Durant la tarda, les tempestes, que van afectar molts punts del territori català, van deixar uns 16.000 abonats sense llum, segons Endesa. La companyia elèctrica va informar, tanmateix, que la xifra d’afectats sense subministrament elèctric fluctuava molt, ja que variava en funció de la intensitat de la tempesta i dels punts per on passava. De fet, al tancament d’aquesta edició els afectats havien disminuït fins a 6.600. Entre els municipis més afectats, hi havia Castelldefels, amb 2.379 abonats sense llum; Viladecans, amb 597, i Mont-roig del Camp, amb 510. Per la seua part, el telèfon d’emergències 112 va rebre unes 300 trucades i els Bombers, un centenar d’avisos, la majoria per arbres caiguts, elements a punt de caure o inundacions de baixos. Davant d’aquesta situació de pluja i fort vent, Protecció Civil mantenia al tancament d’aquesta edició l’alerta per Inuncat. En només mitja hora van caure 23,5 litres a Falset, 29,7 més a Riudoms, 26,8 a Siurana i 22,4 a Vinyols i els Arcs. A més, les tempestes deixaven ratxes de vent de fins a 100 i 120 quilòmetres per hora.

Foc per un llamp en una torre criogènica

Un llamp va provocar ahir un incendi en una torre criogènica de l’empresa de productes químics Valls Química, SA, al polígon industrial d’aquest municipi de l’Alt Camp. L’incident es va produir a les 18.23 h i fins al lloc dels fets es van desplaçar operatius dels Bombers, dels Mossos i el SEM. Amb tot, els efectius de l’empresa van poder controlar el foc a les 18.36 h, sense la necessitat d’ajuda externa.