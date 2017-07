Xavier Gibert, número dos de Cultura en la Generalitat, cessa als quinze dies de ser nomenat

REDACCIÓ Actualitzada 25/07/2017 a les 14:01

Ho ha anunciat aquest dimarts el conseller de Presidència, Jordi Turull

© Jordi Turull, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont. EFE

El fins avui número dos del Departament de Cultura de la Generalitat, Xavier Gibert, un alt càrrec de l’administració catalana des de l’any 2010, ha cessat avui com a secretari general de la Conselleria, després d’haver estat nomenat per a aquest lloc el passat dia 11 de juliol.



El conseller de Presidència, Jordi Turull, ha anunciat, després de la reunió del Consell Executiu, que el Govern ha nomenat per al càrrec que deixa Gibert a Maria Dolors Portús, nascuda a Torelló (Barcelona) en 1951 i llicenciada en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona.



Quan falten nou setmanes per a l’1 d’octubre, data en la qual el Govern pretén celebrar el referèndum sobre la independència de Catalunya, la dimissió de Gibert se suma a la vintena de canvis registrats en l’administració catalana en els últims tres mesos.



Secretari general d’Interior amb Felip Puig, Gibert va ser nomenat el gener de 2013 secretari general d’Empresa i Ocupació quan Puig va passar a dirigir aquesta conselleria i va estar en el càrrec fins el gener de 2016.



En assumir el passat dia 3 de juliol Empresa i Ocupació l’exconseller de Cultura Santi Vila, Gibert va arribar a Cultura com a secretari general amb Lluís Puig al capdavant de la conselleria.



Dins de l’administració catalana, Xavier Gibert també ha passat pel departament de Territori i Sostenibilitat i per l’Institut Català de la Salut (ICS).