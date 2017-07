Rajoy arriba pel garatge a l’Audiència per declarar com a testimoni a Gürtel

Bárcenas no serà present en la declaració

© Expectació mediàtica a l’Audiència Nacional per la compareixença del president del Govern, Mariano Rajoy.

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha arribat passades les 9.45 hores a la seu de l’Audiència Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) per prestar declaració com a testimoni en el judici per la primera època de la trama de corrupció Gürtel.

El cotxe oficial de Rajoy ha entrat directament al garatge de la seu de l’Audiència Nacional, fins la que s’ha desplaçat des del Palau de la Moncloa i on, segons han informat fonts de l’Audiència, ha estat rebut pel president de la mateixa, José Ramón Navarro.

També serà present durant la seua declaració el fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, per "cortesia institucional", encara que seran les fiscals del cas que preguntin si el consideren oportú.

Qui finalment no estarà en la sessió és Luis Bárcenas, extresorer del PP i acusat en el judici que inicialment sí que anava a assistir però finalment ha canviat d’opinió.