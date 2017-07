Joan Ignasi Elena denuncia un ús dels instruments de l’Estat contra la dissidència

Ho ha dit avui després de testificar davant de la Guàrdia Civil en la investigació sobre els preparatius del referèndum de l’1-O

L’exportaveu del Pacte Nacional pel Referéndum Joan Ignasi Elena ha denunciat avui, després de testificar davant de la Guàrdia Civil en la investigació sobre els preparatius del referèndum de l’1-O, que el Govern utilitza els "instruments de l’Estat" per a "perseguir i destruir" la dissidència política.

Elena ha declarat aquest matí com a testimoni durant prop d’una hora davant de la Guàrdia Civil, minuts després que l’institut armat hagi interrogat com investigat al director general de Comunicació de la Generalitat, Jaume Clotet, en el marc de les diligències policials de la causa que dirigeix el titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona.

En declaracions als periodistes a la portes de la comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona, Elena no ha volgut donar detalls sobre l’interrogatori perquè la causa es manté en secret, si bé ha denunciat que hi ha sectors del Govern i d’altres poders que utilitzen els "instruments de l’Estat" per "perseguir" la dissidència política i "destruir" l’adversari polític.

"Cal dir prou. Això no va d’independència, d’opinar d’una forma o d’una altra, va de democràcia i de respecte a la diferència", ha exclamat Elena, que ha advertit que els que ara persegueixen a la dissidència "més aviat que tard el pagaran políticament".

Elena ha mostrat el malestar que li provoca haver estat citat per la Guàrdia Civil per ser interrogat com a exdirigent del Pacte Nacional pel Referèndum -que defensa una consulta pactada-, per la qual cosa ha demanat el Govern que "es tregui la bena dels ulls" i dialogui amb la "societat catalana". "Mai no és massa tard per dialogar", ha insistit.