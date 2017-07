Villar dimiteix com a vicepresident de la UEFA i membre del Comitè Executiu

.

Ángel María Villar, que roman des del passat dia 20 a presó provisional després de ser detingut en el marc d’una operació anticorrupció, ha presentat la seua dimissió com vicepresident de la UEFA i membre del Comitè Executiu de la UEFA, van informar a EFE fonts de l’òrgan rector del futbol europeu.

A través d’una carta remesa al president de la UEFA, Aleksander Ceferin, el dia 26 de juliol, Villar "va presentar la seua dimissió com a vicepresident de la UEFA i membre del Comitè Executiu de la UEFA amb efecte immediat" per la qual cosa "ja no tindrà funcions oficials" en l’organització, segons van comunicar a EFE fonts de la UEFA.

Villar, que va arribar a la presidència de la Federació Espanyola el 1988, va entrar en el Comitè Executiu de la UEFA el 1992 i des de 2002 ocupava una de les cinc vicepresidències, la primera fins el passat 5 d’abril, quan en el 41è Congrés celebrat a Hèlsinki el suec Karl-Erik Nilsson el va reemplaçar.

En l’esmentat congrés Villar va continuar amb càrrec de vicepresident i també van ser elegits com a tals el portuguès Fernando Gomes, l’ucraïnès Hryhoriy Surkis i l’alemany Reinhard Grindel.

La seua condició de president primer quan el francès Michel Platini va ser sancionat per la FIFA i va haver de deixar la presidència de la UEFA va fer que Villar assumís les funcions d’aquest.

El dirigent espanyol va arribar a presenta la seua candidatura a presidir la UEFA en les eleccions de l’any passat, però finalment la va retirar abans de les votacions en les quals l’eslovè Aleksander Ceferin va guanyar el càrrec a l’holandès Michael Van-Praag.

A UEFA Villar ha ocupat també la presidència de la Comissió d’Àrbitres i la de l’Estatut, la Transferència i els Agents de Jugadors i Partits.

"El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha acceptat la carta de dimissió del senyor Villar Llona i li ha agraït els seus molts anys de servei al futbol europeu. Tenint en compte els procediments judicials en curs a Espanya, no tenim més comentaris que fer sobre aquest assumpte", apunta la UEFA.

Ángel María Villar, suspès cautelarment el passat dia 25 pel Consell Superior d’Esports (CSD) com a president de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) per un any, en va ingressar dijous 20 a la presó d’Arbreda del Real (Madrid) de manera provisional i sense fiança després de la petició de la Fiscalia Anticorrupció per un possible perjudici de milions d’euros a les arques de l’organisme.

El jutge Santiago Pedraz va acceptar la petició de la Fiscalia després de prendre declaració a Villar i el màxim mandatari de la RFEF va entrar a la presó a última hora de la tarda al costat del seu fill Gorka i Juan Padrón, vicepresident de l’organisme.

Els detinguts van ser traslladats al matí a l’Audiència Nacional després del seu arrest en el marc de l’operació Soule, en la qual se’ls acusa de lucrar-se amb les arques de la Real Federación Española de Fútbol.

El jutge va decretar la mesura en una interlocutòria davant de la gravetat dels delictes: administració deslleial, apropiació indeguda, estafa, falsedat documental i corrupció entre particulars.

Segons va informar l’Audiència Nacional, la importància dels esmentats delictes podria portar-los a fugir de la justícia per la "gran capacitat econòmica de què disposen", així com la possibilitat d’obstrucció de la investigació, pendent d’analitzar tota la documentació obtinguda en els registres. EFE