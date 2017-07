Mig centenar de ferits, 5 de greus, en un accident de tren a Barcelona

EFE Actualitzada 28/07/2017 a les 10:14

Mig centenar de persones han resultat ferides, de les que almenys 5 es troben en estat greu, en xocar un tren del servei de Rodalies de Renfe contra el topall final d’una via a l’Estació de França de Barcelona, ha informat la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat.



Un total de 48 persones han resultat afectades, i almenys 18 han requerit trasllats fins hospitals i centres mèdics; en cinc casos el pronòstic és greu, entre ells el maquinista del tren, i per a la resta dels evacuats el pronòstic és menys greu.

Uns altres 30 passatgers han quedat pendents de valoració mèdica a la mateixa estació, encara que en principi presenten ferides i lesions més lleus.



El fet ha passat a les 7.15 hores quan el tren de Rodalies procedent de Sant Vicenç de Calders (Tarragona), de la línia R2 Sud, ha arribat a l’estació de França però el comboi no ha pogut frenar i ha impactat contra un topall en el tram final de la via 11.



A conseqüència de l’impacte mitjà centenar de passatgers han resultat ferits o lesionats de diversa consideració i han estat atesos per efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han desplaçat nombroses ambulàncies fins l’estació, a què s’han sumat altres unitats de serveis privats.



La majoria dels passatgers ferits han estat atesos a peu d’andana pels serveis d’emergències, i en els casos més greus han estat traslladats a centres hospitalaris per ambulàncies medicalitzades.



Segons testimonis directes, l’accident no ha arribat a interrompre el moviment de trens en la resta de les vies, encara que les andanes limítrofes al tren afectat han quedat tancades amb cintes de seguretat.



La Generalitat ha activat l’Alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril -Ferrocat- a causa de l’accident.



També l’Ajuntament de Barcelona ha activat el seu Protocol d’Actuació per Múltiples Víctimes.

Fins al lloc de l’accident s’han desplaçat nombroses dotacions i patrulles de Bombers de Barcelona, de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra.