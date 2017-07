Una nena de tres anys s'extravia dels seus pares i mor colpejada per un tren

La petita va desaparèixer mentre la família pagava en un bar i va caminar 3 km

El cos sense vida de Lucía, la nena de tres anys desapareguda dimecres mentre jugava amb els seus cosins a la localitat malaguenya de Pizarra, va ser localitzat a primera hora d’aquest dijous al costat de la línia ferroviària amb un fort cop al cap que, segons els investigadors, va poder ser causat accidentalment pel pas d’un comboi.

Pel que sembla, la nena, que portava un vestit de ratlles de Minnie, jugava amb els seus cosins a prop del bar La Estación, on es trobaven els seus pares, avis i tiets, que celebraven el sant d’una àvia. Tot semblava en ordre fins que els progenitors van anar a pagar i al moment de tornar van veure que la petita no era amb la resta de la mainada.



Poc després la família va trobar el seu xumet, que era al costat dels bancs que hi ha darrere de les vies del tren de l’estació. A continuació, van donar la veu d’alarma i es va engegar un dispositiu amb efectius de la Guàrdia Civil, la Policia Local de Pizarra i de Cártama, Protecció Civil, bombers voluntaris i més de 300 persones de la localitat, que van estar buscant la petita durant tota la nit.



Quan s’anava a iniciar una batuda en zones més distants que el lloc de la desaparició, el maquinista de la línia de rodalies que cobreix el trajecte entre Álora i la capital malaguenya va descobrir el cadàver de la petita, quan va trobar un petit bony enmig de la via i va avisar l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).



Tres-cents veïns i agents policials la van buscar tota la nit fins que van trobar el cos

Fonts de la investigació van explicar que la principal hipòtesi que s’estudia és que la nena hauria recorregut 3 quilòmetres caminant per les vies, es podria haver quedat arrupida o adormida i hauria estat colpejada per un tren. Els experts en criminalística no van trobar petjades als voltants.

L’informe preliminar de l’autòpsia practicada al cos apunta que la mort de la petita es va produir per un traumatisme cranioencefàlic sever, segons el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia. Els municipis de Pizarra, Álora i Alhaurín el Grande, lligats a la família, van decretar aquest dijous tres dies de dol.