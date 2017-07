La violència domina els carrers de Veneçuela el dia de la votació de la Constituent

L’oposició xifra en 14 els morts entre chavistes i opositors || El president Maduro fa una crida a la participació i Leopoldo López critica la repressió i demana no reconèixer el resultat dels comicis

Almenys 8 persones van morir ahir a Veneçuela en les protestes en rebuig a l’Assemblea Nacional Constituent impulsada pel Govern de Nicolás Maduro, que es va votar ahir en una jornada marcada per la repressió als manifestants. Aquest és el recompte oficial de la Fiscalia, encara que l’oposició eleva a 14 les víctimes. Les protestes, convocades per l’oposició malgrat la prohibició decretada pel Govern, consistien en talls de carrers a l’interior i en una gran concentració a la capital que va ser desbaratada per la Policia i la Guàrdia Nacional. Els veneçolans estaven cridats ahir a les urnes per elegir els representants de l’Assemblea Nacional Constituent, encarregada de redactar una nova Carta Magna per al país. L’oposició al chavisme és contrària a això perquè consideren que el sistema electoral beneficia l’oficialisme que segons ells pretén instaurar una dictadura. Fa mesos que l’oposició protagonitza protestes el balanç de les quals des de l’1 d’abril ascendeix almenys a 114.

A Caracas, el diumenge va començar amb la intervenció de les forces de seguretat a l’oest de la ciutat, on els agents van provocar destrosses després d’intentar aclarir les barricades erigides per veïns per tallar carrers. Més tard, efectius de la policia van disparar bombes lacrimògenes i perdigons de goma contra grups de persones que es dirigien a un dels punts de concentració fixats per l’oposició. Des d’aquest i uns altres sis llocs, els manifestants havien de confluir a la principal via de Caracas. Davant de les accions de la policia, els qui planejaven protestar es van replegar al sector Los Palos Grandes. Una explosió a pocs metres va commocionar els presents a la zona, al pas d’una de les columnes de policies, i va incendiar dos de les seues motos i va ferir almenys un agent.



L’oposició difon imatges de col·legis buits i el chavisme celebra una participació massiva

D’altra banda,

diputats opositors van difondre fotografies de centres de votació gairebé deserts a tot Veneçuela i es felicitaven per un “fracàs” de participació que segons el seu parer confirma la suposada falta de suport del president Nicolás Maduro i van cridar a no reconèixer el resultat de la votació. Alhora, els pesos pesants de l’oficialisme celebraven el que van considerar una participació massiva, amb intervencions en els canals estatals acompanyades d’imatges d’electors votant. Maduro va votar de matinada i sense més mitjans que els oficials. “Ha volgut l’emperador Donald Trump prohibir al poble exercir el dret al vot i jo vaig dir: plogui, troni o llampegui hi haurà eleccions”, va afirmar Maduro.

Per la seua part, Stalin González, diputat de la coalició opositora veneçolana Mesa de la Unitat Democràtica, va assegurar que no s’estan boicotejant les eleccions “perquè són un frau”.

Al tancament d’aquesta edició es va anunciar que s’allargava l’horari de votació, que els EUA qualificaven com “un altre pas cap a la dictadura”, en paraules de l’ambaixadora a l’ONU.