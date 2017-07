Un home mor després d’una baralla en el centre de Salou

La víctima és un home de 33 anys i de nacionalitat senegalesa, anomenat Moudrou

© Lloc on un home ha mort, després d’una baralla al cèntric carrer de Carles Buhigas de la localitat turística de Salou.

© Lloc on un home ha mort, després d’una baralla al cèntric carrer de Carles Buhigas de la localitat turística de Salou.

© Lloc on un home ha mort, després d’una baralla al cèntric carrer de Carles Buhigas de la localitat turística de Salou.

Un home ha mort aquest matí després d’una baralla al cèntric carrer de Carles Buhigas de la localitat turística de Salou, segons els Mossos d’Esquadra.

El crim s’ha produït sobre les 08:30 hores, després d’una baralla a la zona, epicentre del lleure nocturn del municipi.

Al lloc dels fets s’han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra i dos ambulàncies del SEM, que han intentat maniobres de reanimació de la víctima sense èxit.

La víctima és un home de 33 anys i de nacionalitat senegalesa, anomenat Moudrou, que han trobat ferit a terra aquest matí.

Les primeres informacions apuntaven a un apunyalament després d’una baralla, però, encara que l’autòpsia haurà de determinar la causa de la mort, no es descarta que s’hagi produït per un cop de puny, que l’ha deixat inconscient, per la qual cosa hauria mort en caure a terra i colpejar-se el cap.

Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec d’una investigació que encara no ha donat cap detenció (alguns testimonis han comentat que han estat quatre els agressors) i el jutge de guàrdia ha decretat el secret de les actuacions.

La víctima ha romàs al carrer unes tres hores, tapada amb una manta i protegida de la vista dels transeünts per mampares, fins l’arribada de la comitiva judicial, pel que s’han generat alguns moments de tensió amb la nombrosa colònia senegalesa de Salou, els integrants del qual s’han atansat fins el lloc dels fets.