El jutge que investiga el referèndum defensa la tasca de la Guàrdia Civil

El jutge que investiga els preparatius del referèndum anunciat per a l’1-O ha mostrat avui el seu suport a la tasca de la Guàrdia Civil en aquesta causa, en ressaltar que li han comunicat prèviament totes les seues actuacions i que les han dut a terme complint escrupolosament la seua funció de policia judicial.

Segons han informat Efe fonts judicials, el titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona ha sortit avui al pas de les crítiques per l’actuació de l’institut armat en aquest procediment i ha avalat la seua tasca.

El magistrat va encarregar el passat 3 de març a la Guàrdia Civil la tasca de policia judicial en la causa oberta arran de les conferències de l’exsenador d’ERC Santi Vidal, que entre altres aspectes assenyalava que el govern català tenia una partida "camuflada" de 400 milions d’euros per al referèndum unilateral i les estructures d’Estat.

En la seua investigació, oberta pels delictes de revelació de secrets, malversació, desobediència, prevaricació i sedició, el jutge investiga de moment, a més de Vidal, al secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, i al jurista Carles Viver Pi-Sunyer.

En el marc de les seues indagacions, la Guàrdia Civil va interrogar la setmana passada com a testimonis a diversos alts càrrecs del govern català, a dos dels quals -el secretari general de Presidència, Joaquim Nin, i el director general de Comunicació, Jaume Clotet- se’ls va comunicar a mitja compareixença que passaven a tenir la condició policial d’investigats, davant dels indicis que les seues respostes els podien incriminar.

Arran d’aquests interrogatoris, el govern català ha interposat davant del jutjat de guàrdia una denúncia contra els agents de la Guàrdia Civil que han portat aquestes diligències, davant de la qual cosa entenen una "greu vulneració de drets fonamentals".

A més, el jutge també ha ressaltat que la Guàrdia Civil, a qui li va encarregar el març passat la tasca de policia judicial en aquesta causa, ha actuat sempre en aquest procediment amb un escrupolós compliment de les funcions recollides per la Llei d’Enjudiciament Criminal.

La investigació policial d’aquest cas es va llançar de forma coordinada amb la Fiscalia Superior de Catalunya, que recentment havia obert unes diligències sobre els preparatius del referèndum centrada a la campanya institucional sobre el registre de catalans en l’exterior que havia encarregat a la Guàrdia Civil i que, ara, també té a les seues mans el jutjat d’instrucció número 13.

A les seues diligències, la Guàrdia Civil ha seguit els passos de totes les iniciatives vinculades a convocar un referèndum d’independència, el que inclou el finançament i gestió del web de Pacte Nacional pel Dret a Decidir -plataforma integrada per partits, sindicats i entitats sobiranistes que recull suports a favor d’una consulta- o el web garanties .cat, on el Govern pretén donar a conèixer els detalls de l’1-O.

També investiga el jutge el cost i organització de l’acte organitzat per JxS en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el passat 4 de juliol per presentar els preparatius de l’1-O, on el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va presentar els detalls de la futura llei de referèndum.

Paral·lelament a la investigació del jutge d’instrucció, el TSJC té oberta una causa contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, pel concurs -després declarat desert- que va convocar per a la compra d’urnes.

Si la causa del TSJC per la compra d’urnes acabés desembocant en una investigació pels preparatius de l’1-O, el més probable és que l’alt tribunal acabi assumint les diligències que ara porta el jutjat d’instrucció 13 de Barcelona i, en el seu cas, pugui dirigir les seues indagacions contra aforats.