"Missió impossible", al rescat dels animals de la "Disneylandia" siriana

Rescaten 13 animals salvatges atrapats en meitat dels combats de Síria.

© Fotografia cedida avui per l’ONG austríaca Four Paws en la que es veu un dels cuidadors alimentant un dels tigres rescatats a Síria.

© Fotografia cedida avui per l’ONG austríaca Four Paws en la que es veu un equip d’aquesta organització transportant una de les lleones rescatades a Síria.

"Això ha estat com a 'Missió impossible', fa broma el veterinari egipci Amir Jalil, responsable del rescat de 13 animals, la majoria salvatges, atrapats en meitat dels combats en la que descriu com la "Disneylandia" siriana.

Salvar els cinc lleons, dos tigres, dos óssos, dos hienes i dos gossos "Husky" abandonats al parc temàtic "Magic World" en Kafr Naha, 20 quilòmetres al sud-oest de la ciutat d’Alepo, ha estat una odissea.

"Al començament de la guerra (el 2011), l’amo del parc va ser segrestat i després del seu alliberament va fugir als EUA fa sis anys. En aquest temps hi ha hagut un cuidador que tot just ha pogut mantenir als centenars d’animals que hi havia", explica a Efe Jalil, veterinari i director de l’ONG austríaca Four Paws, per internet.

Abans del conflicte, "Magic World" atreia famílies que anaven a passar una jornada de lleure en les seues atraccions, restaurants i els seus tres zoològics, en una superfície de deu quilòmetres quadrats, però ara la zona és sota el control de l’Organisme d’Alliberament del Llevant, l’aliança de l’exfilial siriana d’Al-Qaida.

Després de la fugida del seu propietari, la majoria dels animals van morir per la proximitat dels enfrontaments, d’inanició i malalties.

En assabentar-se de la situació, Jalil i el seu equip van traçar un pla de rescat.

El primer pas va ser assessorar el cuidador per millorar l’alimentació dels animals, que es trobaven molt febles i deshidratats, i perquè no morissin durant el trasllat.

L’evacuació es va produir en dos tandes, la primera el passat 21 de juliol i la segona fa quatre dies, amb el suport d’un equip dins de Síria, un altre a Turquia i un altre a Jordània.

Abans d’actuar, Jalil detalla que es van traslladar a Nova Orleans (EUA), on resideix el propietari de Magic World, per demanar-li la documentació, els permisos necessaris i una declaració gravada en vídeo per evitar que els acusessin d’haver robat.

Amb tots els papers en regla, l’operació es va posar en marxa.

Un dels principals desafiaments va ser posar els animals a les gàbies de transport, davant de la falta d’anestèsia o tranquil·litzants.

Per a això, el cuidador va col·locar un tros de menjar que feia d’esquer dins de cada gàbia perquè l’animal entrés i quedés atrapat en tancar-se una comporta.

A més, com a tàctica de badada, Jalil va difondre rumors que un camió amb les feres anava a passar per la província d’Idleb en direcció al pas fronterer de Bab a l’Haua per impedir que l’Organisme d’Alliberament del Llevant o qualsevol altra facció els interceptés per demanar diners o segrestar-los.

Efectivament un vehicle va passar per Idleb, província veïna d’Alepo, però totalment buit.

Entretant, un altre camió amb els animals va fer la travessia de Kafr Naha al pas fronterer d’Al Rai-Chobanbey, entre Alepo i Turquia, a través d’àrees fora del domini del Govern sirià.

"Teníem voluntaris que vigilaven la carretera per veure si es podia passar o no i que es comunicaven amb el conductor del camió per informar-lo", relata Jalil, que va dirigir l’operació des del territori turc.

Després de sortir de Síria, els exemplars es troben ara en el centre de protecció de Karacabey, a Turquia, a l’espera de ser transferits pròximament a Jordània.

A Karacabey han estat examinats i se’ls ha detectat alguna xacra: "una hiena està cega, l’altra té problemes de ronyó; els tigres, del cor; i els lleons, de pell. I tots els animals estan deshidratats", enumera Jalil.

Però també han tingut una bona notícia. "La lleona està prenyada i tindrà dos nadons en dos setmanes".

L’abril passat Jalil ha col·laborat en el salvament dels exemplars del zoo de Mosul, a l’Iraq, que "va ser un paradís en comparació amb Síria".

"A Mosul hi ha clarament dos parts que estan lluitant, l’EI (grup Estat Islàmic) i el Govern iraquià i EUA. Va ser fàcil apanyar-se-les entre dos bàndols, però a Síria si es mira el mapa tothom està lluitant allà", lamenta.

Davant les crítiques per dedicar-se a salvar animals en comptes de persones, Jalil respon: "La bondat no pot dividir-se, i una persona bona deure ser-ho no només amb els humans, sinó també amb els animals".