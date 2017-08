En una zona coneguda com dels Romaguers, entre Cala Montjoi i la Punta de la Ferrera

Un menor, de 13 anys, ha mort aquest dijous després de precipitar-se des de 30 metres d’altura sobre unes roques, en una zona coneguda com dels Romaguers, entre Cala Montjoi i la Punta de la Ferrera, de Roses (Girona), on no es pot accedir per carretera, segons informa Europa Press en la seua pàgina web.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat, aquests han rebut l’avís del succés a les 12.04 hores, i cap al lloc s’han desplaçat dos dotacions i l’helicòpter de rescat amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM).

També s’han trasllat al lloc dos ambulàncies amb psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, efectius de la Policia Local i una embarcació de Salvament Marítim.

Una embarcació particular ha trasllat als efectius de Bombers cap a la zona de l’accident i han practicat les primeres maniobres de reanimació; després, l’helicòpter amb efectius dels GRAE i del GEM han rescatat el jove en estat molt crític, i l’han traslladat fins la cala Montjoi, per pujar-lo després a una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els sanitaris l’han trasllat fins el centre mèdic del càmping Cala Montjoi, on finalment s’ha certificat la seua mort.