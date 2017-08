La Fiscalia assegura que Moix no va incórrer en una "conducta corrupta" per la societat a Panamà

Aquesta polèmica circumstància va portar no obstant això a Moix a presentar la seua dimissió el passat 1 de juny al capdavant de la Fiscalia Anticorrupció

La Fiscalia General de l’Estat ha arxivat dos denúncies contra l’excap de Anticorrupción Manuel Moix per vulneració del règim d’incompatibilitats, en entendre que no va incórrer en "conducta corrupta" per ser amo, com a successor, del 25% d’un immoble registrat a nom d’una societat a Panamà.

Així ho ha acordat el fiscal cap inspector, Fausto Cartagena, en considerar que "les dades fàctiques i documentació" aportades en sengles denúncies, "en cap moment" permeten qualificar els fets de falta disciplinària per activitats incompatibles amb el càrrec de fiscal, en vista de l’Estatut Orgànic del Ministeri Públic.

"Els fets objecte d’aquestes actuacions constitueixen una qüestió de naturalesa estrictament privada, sense incidència en el règim d’incompatibilitat absoluta dels membres del Ministeri Fiscal", destaca el cap de la Inspecció Fiscal al seu decret, subscrit el passat 26 de juliol i al qual avui ha tingut accés Efe.

Recorda que un mes abans, el 26 de juny, la Fiscalia del Suprem va arxivar ja aquestes diligències obertes per investigar ambdues denúncies, una d’un particular i una altra del president partit polític Contrapoder, José Luis Mazón.

En decretar aquest arxiu, la Fiscalia de l’Alt Tribunal, a la qual està adscrit Moix, va considerar que el denunciat no va incórrer en "cap conducta corrupta" pel fet de ser amo, com a successor, del 25 % d’un xalet en Coll Villalba (Madrid) heretat del seu pare mort, titular d’un societat establerta a Panamà.

De la mateixa manera opina ara el cap inspector, que assenyala al seu decret d’arxiu que ser titular, juntament amb uns altres tres germans, del 25% d’una societat el qual únic bé és un immoble, sense participar-hi exercint funcions de cap tipus, "no comporta la comissió d’infracció disciplinària alguna".

Quan va anunciar aquesta dimissió, el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, va manifestar que malgrat la decisió "personal" presa per Moix ell no veia que la seua conducta hagués estat incorrecta.