© Hiroshima recorda els 72 anys de la bomba amb una crida al desarmament nuclear

La ciutat japonesa d’Hiroshima va commemorar el 72 aniversari del llançament de la bomba atòmica que va matar centenars de milers de persones al final de la Segunda Guerra Mundial, amb una cerimònia en la qual es va cridar al desarmament nuclear global.

L’acte es va celebrar al Parc de la Pau d’aquesta ciutat de l’oest del Japó, ubicat a prop de l’hipocentre de la devastadora explosió nuclear, i va començar amb un minut de silenci a les 8.15 hora local (23.15 GMT de dissabte).

Aquesta va ser l’hora exacta en la qual el B-29 Enola Gay de las Fuerzas Aéreas nord-americans va llançar el 6 agost de 1945 el "Little Boy", el nom amb el que els Estats Units van batejar al primer artefacte nuclear de la història.

Després del minut de silenci, l’alcalde de la ciutat, Kazumi Matsui, va demanar tots els líders mundials que recolzin el tractat adoptat per 122 membres de Nacions Unides a començaments de mes per prohibir les armes nuclears, el primer d’aquest tipus a nivell global.

"És el moment que tots els governs lluitin per avançar cap a un món lliure d’armes nuclears", va afirmar Matsui, qui va demanar en particular a l’Executiu del Japó "que manifesti el pacifisme establert per la seua Constitució" i "faci tot el possible per facilitar l’adopció global" del pacte.

L’esmentat acord va ser aprovat per prop de dos terços dels països de l’ONU, encara que es van mantenir al marge totes les potències atòmiques i molts dels seus aliats, Japó entre ells, el que posa en dubte l’èxit de la iniciativa.

Per la seua part, el primer ministre nipó, Shinzo Abe, va evitar esmentar directament el tractat durant la seua intervenció, encara que va destacar la necessitat que tant les potències nuclears com la resta de països "s’impliquin per aconseguir un món veritablement lliure d’armes atòmiques".

El Japó "està decidit a liderar la comunitat internacional, mantenint els seus principis de no produir o no posseir armes nuclears ni de permetre la seua entrada en territori nacional, i cridant a tots els països prendre mesures similars", va dir Abe en el seu discurs.

La cerimònia va comptar amb la participació de representants d’uns 80 països i de la Unió Europea, entre ells potències nuclears com el Regne Unit, França, Estats Units o Rússia.

La sotssecretària general de les Nacions Unides i alta representant per al desarmament, la japonesa Izumi Nakamitsu, va afirmar que els supervivents al bombardeig atòmic d’Hiroshima "envien un missatge heroic al món i un record dels devastadors efectes d’aquestes armes", en un missatge llegit en nom del secretari general de l’ONU, Antonio Guterres.

La bomba llançada sobre Hiroshima fa avui 72 anys va detonar amb una intensitat d’uns 16 quilotones a uns 600 metres d’altura molt a prop d’on s’aixeca el parc on va tenir lloc la cerimònia, i va acabar de forma immediata amb la vida d’unes 80.000 persones.

El número augmentaria cap a finals de 1945, quan el balanç de morts s’elevava a 140.000, i en els anys posteriors les víctimes per la radiació van sumar més del doble.

Tres dies després de l’atac sobre Hiroshima, el 9 d’agost de 1945, EEUU va llançar una segona bomba nuclear sobre la ciutat de Nagasaki, el que va desembocar en la capitulació del Japó sis dies més tard i va posar fi a la Segunda Guerra Mundial.

Els atacs atòmics sobre ambdues ciutats japoneses han estat els únics d’aquest tipus executats fins la data.

El març passat el número total d’"hibakusha" o supervivents dels bombardejos nuclears a Hiroshima i Nagasaki era de 164.621, comparat amb els 372.264 que hi havia el 1980, i la seua edat mitjana era de 81,41 anys.