Fracassa la reunió per desbloquejar la vaga al Prat i les aturades continuaran avui

Les postures entre l’empresa Eulen i els treballadors segueixen allunyades malgrat la mediació de Treball || Ahir es van repetir les cues de passatgers d’uns quaranta minuts en els controls de seguretat

© Les cues per accedir al control de seguretat de l’aeroport seguien ahir per la vaga d’Eulen.

La reunió que van mantenir ahir al departament de Treball de la Generalitat representants d’Eulen, l’empresa que gestiona la seguretat a l’aeroport de Barcelona-el Prat, i del comitè de vaga, va concloure a les cinc de la tarda sense que les parts arribessin a un acord i amb les postures molt allunyades. Fonts del comitè de vaga van informar que Eulen ha fet una contraoferta per complementar els salaris dels empleats de seguretat en uns 45 euros mensuals, davant la reclamació del comitè d’un complement de 350 euros, per la qual cosa que consideren que les posicions estan encara “a anys llum”.

Igualment, la companyia hauria ofert incrementar en 21 persones el contingent de treballadors per reforçar els tres torns de matí, tarda i nit al Prat, lluny del centenar que reclamen els vaguistes per alleujar la càrrega de treball. Les parts no s’han citat a reunir-se de nou i avui està prevista una nova jornada d’aturades parcials als controls. No obstant, des del comitè de vaga estan disposats a reprendre les converses “sempre que Aena estigui, si no present, almenys al costat” de la taula de negociació.

Mentrestant, segueixen les cues, que ahir van ser de fins uns quaranta minuts. La primera aturada dels treballadors va ser entre les 5.30 i les 6.30 hores del matí, però les aglomeracions al control de seguretat van arribar abans, entre les 3 i les 4. Els viatgers s’amuntegaven a l’espera de l’obertura dels taulells de facturació, encara que Aena assegura que entre que s’obre la facturació i el passatger passa pels controls de seguretat transcorren només vint minuts. Al migdia hi havia llargues cues de passatgers, que van arribar a l’aeroport amb fins a sis hores d’antelació per no perdre el vol. “Els passatgers vénen a l’aeroport amb moltíssimes hores de temps i hem d’insistir que no vinguin tan aviat”, va assenyalar un portaveu d’Aena.

Per la seua banda, l’Agència Catalana de Consum recomana a les persones afectades que facin fotos per il·lustrar les reclamacions que puguin presentar. El PSOE va reclamar ahir el cessament del president d’Aena.

El secretari d’Estat d’Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, va afirmar ahir al Prat que la reclamació dels treballadors d’Eulen a l’aeroport d’un augment salarial de més del 30 per cent “està totalment fora de lloc”, de manera que va demanar als vaguistes que siguin “raonables” en les exigències. “Fem una crida als treballadors perquè les seues legítimes reivindicacions s’ajustin a la realitat i a una reivindicació que tingui sentit en el terreny retributiu”, va demanar l’alt càrrec de Foment. Gómez-Pomar va confiar que Eulen i els treballadors puguin arribar a un acord “al més aviat possible”, ja que “la capacitat d’Aena per solucionar aquest conflicte és reduïda perquè han de ser l’empresa i els treballadors els que arribin a un acord”. A més, va demanar als viatgers que segueixin les instruccions de les companyies aèries i del personal i que arribin amb temps “però no amb hores d’anticipació”. També va afirmar desconèixer per què la protesta laboral únicament s’ha produït a l’aeroport de Barcelona malgrat que Eulen té concessions en altres infraestructures.

Membres de la Generalitat van criticar la, segons ells, “inacció” de l’Estat. La consellera de Treball, Dolors Bassa, va acusar Gómez-Pomar d’“arribar catorze dies tard”. “Venir aquí després de catorze dies de no ser-hi i dir que la culpa és de la Generalitat és indignant per sobre de tot”, va afirmar i va assegurar que li agradaria que Foment participés en les reunions negociadores. En aquest sentit, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va qualificar d’“inadmissible i irresponsable” l’actuació del Govern central respecte a la vaga i va lamentar la seua “inacció i incapacitat”.

Per la seua banda, el portaveu de l’executiu català, Jordi Turull, va afirmar sentir “vergonya aliena de la gestió del Govern [central] en la crisi a l’aeroport”. “La Generalitat ha intentat mediar des del minut zero en aquest conflicte”, mentre que l’Estat ha estat “absent” en aquest conflicte laboral fins que la situació “s’ha fet insostenible”, va assegurar.

Colau veu “insostenible” la situació i exigeix un acord ja

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va pronunciar finalment ahir sobre el conflicte i va assegurar que la situació “és insostenible i s’ha de resoldre ja”. “En aquests dies de màxim trànsit aeri, Barcelona no pot permetre’s un aeroport col·lapsat. Fa falta un acord, demanem a Aena i Eulen màxim esforç”, va afirmar i va responsabilitzar Foment de la situació. “L’ajuntament lamentablement no té competències, però hem demanat que es convoqui una comissió de seguiment amb totes les administracions”, va reblar. Al seu torn, el conseller Josep Rull li va replicar recordant-li que la comissió més efectiva “és la mediació que lidera el Govern”.