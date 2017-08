Generalitat fa proposta a les parts per desencallar conflicte d'El Prat

La proposta inclou millores laborals i salarials, que augmenta fins 200 euros mensuals el sou dels treballadors i amb la que busca desencallar el conflicte a l’Aeroport de Barcelona-El Prat.

La Generalitat ha plantejat avui a l’empresa i al comitè de vaga d’Eulen una proposta amb millores laborals i salarials, que augmenta fins 200 euros mensuals el sou dels treballadors i amb la que busca desencallar el conflicte a l’Aeroport de Barcelona-El Prat.

En la reunió mantinguda aquest matí, i que es reprendrà aquesta tarda, el departament de Treball de la Generalitat ha decidit posar sobre la taula una proposta d’acord que ara ha de ser acceptada per ambdues parts.

La proposta preveu una pujada salarial de 200 euros mensuals -l’empresa oferia fins ara 155 euros i el comitè sol·licitava 350-, i la incorporació d’un cinquè vigilant a cada filtre de seguretat, el que disminuiria la càrrega de treball de la plantilla, formada actualment per uns 350 treballadors a El Prat.

El secretari del departament de Treball, Josep Ginesta, ha destacat que, en cas d’acceptar-se, la proposta suposaria un "salt qualitatiu en les condicions laborals dels vigilants de seguretat", a més d’una millora dels seus salaris.

La Generalitat s’ha reunit per separat amb les parts per construir una proposta que, segons Ginesta, és "una via intermèdia" que dóna resposta principalment a les demandes del comitè que tenen a veure amb l’organització de la plantilla als filtres de l’aeroport.

Segons ha explicat el secretari del departament, Eulen i Aena han entès que hi havia elements de l’organització que "devien resoldre’s" perquè no complien la llei i, en conseqüència, impactaven en la seguretat dels usuaris de l’aeroport.

La Generalitat proposa que això es resolgui amb un cinquè vigilant, que s’afegiria als dos que controlen l’escàner i a uns altres dos que vetllen perquè els passatgers compleixin les mesures de seguretat, el que agilitzarà el servei i evitarà col·lapses a les cues.

A aquesta mesura s’afegeix la proposta de crear una bossa de 25 treballadors de relleu o "pasaturnos", els quals cobririen qualsevol absència en els controls per evitar un augment en el volum de treball per als vigilants dels controls.

Ginesta ha explicat que la logística darrere d’aquesta proposta de reorganització de la plantilla correspon a Eulen, i que desconeix si la companyia necessitarà contractar més treballadors per cobrir els llocs.

La Generalitat exigeix, també dins de la seua proposta, el compliment per part d’Eulen de la normativa dels quadrants horaris anuals, que els treballadors denunciaven que no havien estat respectats.

El departament ha previst a més les demandes del comitè de vaga en relació amb el salari, i ha optat per un complement lineal de 200 euros que té per objectiu equiparar les condicions salarials d’antics i nous treballadors.

La Generalitat ha exigit total "transparència i claredat" a Eulen i Aena sobre com es durà a terme la proposta, en cas, que l’acceptin.

El comitè informarà de la proposta de la Generalitat en una assemblea de treballadors que ha convocat per a aquest dijous.

Ginesta ha explicat que la proposta "potser no és la més justa" però "és final", i que hi ha alguns matisos en relació amb la redacció del document que es concretaran avui mateix

En el cas que les parts la ratifiquin, es podria donar fi al conflicte aquesta mateixa setmana, ha afegit el secretari del departament.