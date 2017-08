Arresten el sospitós de l'atropellament dels militars a França

El presumpte atacant va ser ferit de bala i es troba en estat greu

El primer ministre francès, Edouard Philippe, va confirmar aquest dimecres la detenció del suposat conductor del vehicle amb què van ser atropellats un grup de militars a la localitat de Levallois Perret. El cap del Govern va detallar a l’Assemblea Nacional que el vehicle en qüestió, un BMW negre, va ser interceptat a l’autovia que uneix París amb Boulogne-sud-Mer, al nord del país. Philippe no va donar més detalls sobre l’arrest i va assegurar que està "en fase d’investigació".L’home, segons la cadena "BFM TV", va ser ferit de bala i es troba en estat greu després d’haver intentat evitar la seua detenció, que es va produir al departament de Pas de Calais. En aquesta fugida va xocar contra un cotxe de policia i, després d’efectuar un gest sospitós, els agents van témer que tingués una arma i el van disparar per neutralitzar-lo.L’home, que ha estat traslladat a un hospital, viatjava al cotxe implicat en l’atac que va tenir lloc cap a les 08.00 hores (06.00 GMT) contra un grup de militars que sortien d’un quarter per iniciar la seua patrulla, sis dels quals van quedar ferits."BFM TV" va apuntar que s’està comprovant encara la identitat del subjecte detingut, nascut el 1980 i que no estava fitxat.El ministre francès de l’Interior, Gérard Collomb, ha qualificat aquest dimecres de "deliberat" aquest atropellament als afores de París i, després de l’arrest del sospitós, va agrair a través de Twitter a les forces de l’ordre la seua plena mobilització.