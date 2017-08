Un vehicle atropella militars del dispositiu antiterrorista francès a la perifèria de París

EFE Actualitzada 09/08/2017 a les 11:03

Hi ha sis ferits, encara que no es tem per la vida de cap d’ells

© Soldats i policies en una operació antiterrorista a París. EFE

Un vehicle va atropellar aquest dimecres a la localitat de Levallois Perret, adjacent a París, una patrulla del dispositiu antiterrorista desplegat a França després dels atemptats del 2015 i va causar sis ferits, encara que no es tem per la vida de cap d’ells, va indicar la Prefectura.



Les autoritats estan buscant el vehicle i no descarten cap pista de moment sobre la motivació del seu conductor, va agregar.