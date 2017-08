Detenen una parella que va assaltar vuit oficines de Correus en 20 dies

EFE Actualitzada 10/08/2017 a les 13:09

També se’ls vincula amb dotze robatoris amb força en domicilis comesos a tota Catalunya

© Les càmeres de seguretat van capturar el moment de l'assalt. Mossos d'Esquadra © Un dels atracament a les oficines de Correus. Mossos d'Esquadra



Els Mossos han detingut un home de 22 anys i una dona de 24 acusats d’atracar en 20 dies vuit oficines de correus en poblacions de Barcelona i Girona en les quals es van apoderar de 40.000 euros en efectiu i mil euros en segells. Segons han informat aquest dijous els Mossos, als detinguts, de nacionalitat xilena, també se’ls vincula amb dotze robatoris amb força en domicilis comesos en tota Catalunya i la sostracció d’un turisme d’un dels domicilis.



La dona detinguda tenia nombrosos antecedents per robatoris violents i amb força al seu país d’origen, Xile, on liderava una banda de lladres de vehicles i era coneguda con "La Princesa". Els atracaments a les oficines de Correus es van cometre entre el 18 de juliol i el 5 d’agost a Lliçà de Vall, Sant Joan Despí, El Cervelló, Palau-Solità i Plegamans, Caldes de Malavella, Badalona, Sant Vicenç dels Horts i Tiana.



Els assaltants escollien oficines de Correus en les quals es presentaven a primera hora del matí i exhibien armes de foc per intimidar clients i treballadors i aconseguir que els entreguessin els diners en efectiu que hi havia en l’entitat. En la majoria d’ocasions tancaven els empleats i clients en una sala mentre esperaven l’obertura de la caixa forta. En determinades ocasions també s’emportaven els telèfons i les joies de les víctimes.



Els Mossos van establir un dispositiu per detenir els autors, que va tenir èxit el passat dia 6 d’agost, quan ambdós es trobaven a la població fronterera de La Jonquera, per on pensaven fugir després d’haver comès dos nous atracaments a Sant Vicenç dels Horts i Tiana.



Després de la seua detenció, els dos delinqüents van passar a disposició d’un jutjat de Granollers (Barcelona) i el jutge va decretar el seu ingrés a la presó.