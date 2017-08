La CUP crida a desobeir les "lleis injustes" de l'Estat a la seua campanya de l'1-O

EFE Actualitzada 10/08/2017 a les 13:26

© El cartell de la CUP per a la campanya de l'1-0. CUP

La CUP crida a desobeir les "lleis injustes" de l’Estat a la seua campanya pel 'sí' de cara al referèndum d’independència previst per a l’1 d’octubre, i adverteix que no acceptarà "imposicions" encara que aquest utilitzi "eines" per intentar impedir la seua celebració.



La CUP i altres organitzacions vinculades a l’esquerra independentista com Arran o Endavant han presentat aquest dijous en roda de premsa, davant la seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, la seua campanya conjunta per al referèndum de l’1 d’octubre sota el lema "Autodeterminació, desobediència, Països Catalans: escombrem-los".



Al cartell de la campanya per a l’1-O apareixen les caricatures de destacats polítics espanyols i catalans, el Rei Felip VI, la infanta Cristina, el president del Govern, Mariano Rajoy, l’excap de l'Executiu Jose María Aznar o els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas, sota el nom dels quals pot llegir-se el lema "escombrem-los.



Durant l’acte, en el qual han participat, entre d’altres, la portaveu de la CUP al Parlament Anna Gabriel i la diputada Mireia Vehí, l’esquerra independentista ha argumentat que "avui el marc jurídic estatal i l’estructura de la Unió Europea són obstacles per a qualsevol procés d’autodeterminació". En aquest context, han fet una crida a "desobeir les lleis injustes" de l’Estat: "La celebració del referèndum, l’impuls d’un procés constituent i la construcció d’una nova república només és possible a través de l’exercici de la desobediència contra les lleis injustes".



Per això, i després d’assenyalar que l’Estat té "armes per impedir" el referèndum, la CUP i la resta d’organitzacions de l’esquerra independentista avisen que "no acceptarem les imposicions de l’Estat" ni les seues ingerència, i reivindiquen en aquest sentit la "mobilització popular" com un actiu per "plantar cara" a les "forces espanyoles".



Respecte al lema de la campanya, "escombrem-los, Gabriel ha explicat que amb això volen visualitzar el desig de l’esquerra independentista de "llançar fora a totes les estructures del poder polític, econòmic i social", que són "discriminatòries".



L’esquerra independentista encara no ha tancat el calendari d’actes de la campanya, però sí que és segur que recorreran tot el territori català i celebraran un acte central pròxim a la data de l’1 d’octubre.