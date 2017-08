Els vigilants del Prat rebutgen l’oferta de la Generalitat i decideixen mantenir la vaga

Només dos treballadors van votar ahir a favor de la proposta del Govern i es mantenen les aturades indefinides || Foment anuncia que avui es farà una reunió del comitè de crisi per estudiar mesures

Els vigilants de seguretat d’Eulen a l’aeroport del Prat van decidir ahir rebutjar la proposta d’increment salarial de la Generalitat, acceptada per la mateixa empresa, i mantenir la convocatòria d’aturades parcials d’avui i diumenge i la vaga indefinida a partir del proper dilluns, dia 14.

Tant la Generalitat, que ha mediat en aquest conflicte laboral, com el Govern central i Eulen es van mostrar sorpresos per la decisió del comitè de vaga de sotmetre a votació no només la proposta del departament de Treball, que preveia una pujada de 200 euros mensuals en dotze pagues, sinó també unes altres tres opcions que no havien estat negociades prèviament. En concret, les altres opcions que tenien sobre la taula els treballadors eren una pujada de 200 euros mensuals en quinze pagues, opció recomanada pel comitè, un complement de 350 euros al mes en quinze pagues i 250 euros mensuals repartits en quinze pagues, que ha sigut la proposta guanyadora.

La Generalitat retreu als treballadors que hagin votat altres propostes a part de la seua

Diumenge passat, la Guàrdia Civil va reforçar la plantilla de seguretat a la T1 i la T2

L’assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ja havia advertit que la proposta de la Generalitat era “insuficient” i que seria difícil que els treballadors la ratifiquessin. El resultat de l’assemblea, en la qual van participar 176 dels 350 treballadors d’Eulen al Prat, va ser: 89 vots per a la de 250 euros mensuals en quinze pagues, 82 per a la de 200 euros mensuals en quinze pagues, només 2 per a la proposta de la mediació de la Generalitat i cap vot per a les aspiracions inicials de 350 euros mensuals en quinze pagues. Després de conèixer-se aquest resultat, Giménez va admetre que serà més complicat “tornar a asseure’s a negociar”, però va recalcar que el comitè defensarà aquesta opció perquè és la voluntat dels treballadors.

Per la seua part, la consellera de Treball, Dolors Bassa, va criticar el fet que els treballadors no haguessin votat només sobre la proposta de la mediació que va presentar la Generalitat per resoldre el conflicte.

Posteriorment, la delegació del Govern ha fixat en el 90 per cent els serveis mínims per a la vaga dels vigilants de seguretat des de dilluns.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va anunciar que avui es farà una reunió del comitè de vrisi per estudiar “totes les mesures” i valorar “les alternatives” per garantir la seguretat i l’ordre públic a l’aeroport del Prat.

La Guàrdia Civil “contempla la possibilitat” d’assumir els controls de seguretat de l’aeroport del Prat “de forma excepcional” en cas de caos per la vaga de treballadors d’Eulen. Fonts del cos van detallar que “ara per ara no hi ha res establert perquè assumeixin aquest rol”.

Durant les aturades parcials de divendres passat, diumenge i dilluns, la Guàrdia Civil va reforçar la plantilla d’agents de la T1 i la T2 per controlar que es complia la normativa de seguretat aèria.

Després de la negativa dels treballadors d’Eulen d’acceptar les condicions proposades per la Generalitat al seu paper de mediadora del conflicte, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va assegurar que el Govern estatal prendrà “totes les mesures necessàries” per garantir la seguretat i l’ordre públic a l’aeroport del Prat i per minimitzar els efectes negatius de la vaga dels empleats de seguretat d’Eulen. De la Serna va avançar ahir que avui es farà a Barcelona una reunió del comitè de crisi, del qual formen part representants de Foment, del ministeri de l’Interior, d’Aena, de la Guàrdia Civil i de l’Advocacia de l’Estat, entre altres, per analitzar les mesures a adoptar.

Aquestes mesures arriben després que tant l’ajuntament de Barcelona, sense competència en la matèria, com la Generalitat denunciessin la “incompetència” del Govern de Mariano Rajoy i Aena, que no han fet res per solucionar el conflicte.

Eulen i Prosegur convoquen aturades en dos aeroports gallecs

Els vigilants de seguretat dels aeroports de la Corunya i Santiago de Compostel·la van convocar ahir aturades parcials a partir del proper 20 d’agost, per denunciar la “precarització de les condicions laborals” i un model de sector basat, asseguren, “en la competència sobre preus”. Entre altres reivindicacions, sol·liciten el pagament del plus de radioscòpia a tota la plantilla, que cessin les ampliacions de jornada en torn de tarda i que la formació, que es realitza fora d’horari laboral i coincidint amb dia de treball, es realitzi durant la jornada. Des del sindiat UGT es va fer una crida a la resta de sindicats del sector a participar-hi.