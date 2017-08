La Guàrdia Civil intensificarà la seua presència en els controls de l'aeroport d'El Prat

EFE Actualitzada 11/08/2017 a les 16:46

La decisió s’ha pres en el Comitè de Crisi creat per abordar el conflicte per la vaga dels empleats d’Eulen

© La reunió del comité de crisi. EFE

La Guàrdia Civil reforçarà la seua presència a l’aeroport d’El Prat i assumirà funcions en el control de viatgers per garantir l’ordre i la seguretat a la instal·lació davant de la vaga indefinida convocada dilluns pels empleats d’Eulen, ha anunciat aquest divendres el ministre de Foment, Íñigo de la Serna. En roda de premsa, De la Serna ha explicat que el Comitè de Crisi creat per abordar aquest conflicte ha acordat iniciar els preparatius perquè un nombre "significatiu" d’agents de la Guàrdia Civil s’incorporin a "les línies de control" de l’Aeroport de Barcelona, tenint en compte l’estat d’alerta terrorista en el qual es troba el país.



De la Serna també ha avançat que el Govern, en col·laboració amb la Generalitat, iniciarà el procediment per establir un laude amb un arbitratge de compliment obligatori que posi fi al conflicte entre la direcció i els treballadors d’Eulen.



El ministre ha subratllat que la presència d’efectius més gran de la Guàrdia Civil a l’aeroport es planteja en especial de cara a dilluns vinent, quan els treballadors d’Eulen tenen previst iniciar una vaga indefinida, després d’haver rebutjat ahir una proposta de pujada salarial de 200 euros mensuals en 12 pagues. "El moment crític serà dilluns. No es tracta de treure a l’empresa (Eulen) de l’aeroport ni de substituir-la, sinó d’incorporar mitjans de la institució que té les competències perquè aportin les garanties de seguretat i manteniment de l’ordre públic", ha puntualitzat De la Serna.



Encara que no ha xifrat el nombre d’efectius addicionals que serà necessari desplegar a l’aeroport barceloní, on la Guàrdia Civil ja és present, el ministre ha apuntat que els guàrdies seran presents tant en els arcs de seguretat com als escàners i que assumiran funcions executives. Per a això, el ministre ha anunciat que s’ha iniciat un procés de formació d’efectius en les tècniques necessàries, com la radioscòpia.



A més d’aquesta mesura, el Comitè de Crisi ha encarregat a l’Advocat General de l’Estat que avaluï la possibilitat que es pugui aprovar un laude obligatori per a Eulen i els treballadors que conclogui el conflicte laboral. El ministre ha assenyalat que, de moment, només s’estudia aquesta possibilitat per si és necessari recórrer a aquesta figura.



Aquestes decisions s’han pres en constatar el Govern que l’escenari d’una vaga indefinida a partir de dilluns, 14 d’agost, "no és res favorable", donat sobretot les crides del comitè de vaga "a generar danys i problemes a turistes i espanyols", segons De la Serna. "Parlem d’una afectació a milers i milers de turistes, així com a la imatge del país, i de Catalunya i Barcelona", ha ressaltat el ministre.



De la Serna ha carregat en especial contra el comitè de vaga en qualificar d’"inèdit" que portessin a l’assemblea de treballadors d’ahir una proposta que no era la de mediació. "Mai no vaig veure jo una cosa semblant en un procés d’aquestes característiques. El que es va produir va ser un acte de falta de respecte absolut envers la mediació i les parts", ha subratllat.



Respecte al paper que puguin tenir els Mossos d’Esquadra en aquesta operació, ha apuntat que compta amb la seua col·laboració i coordinació amb aquest cos a la zona que li correspon, fora dels controls de seguretat.