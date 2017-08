Pyongyang té quatre míssils d’abast mitjà preparats per atacar els Estats Units a Guam

L’exèrcit nord-coreà afirma que el pla estarà acabat a mitjans d’agost i es reportarà al seu líder, Kim Jong-un || Els projectils colpejarien a uns 30 o 40 quilòmetres de la base nord-americana

Corea del Nord va endurir ahir encara més la seua amenaça contra el president dels EUA, Donald Trump, i les bases nord-americanes a Guam a l’afirmar que té preparats quatre míssils d’abast intermedi apuntant en aquesta direcció per llançar-los quan doni l’ordre el líder nord-coreà, Kim Jong-un.

L’Exèrcit nord-coreà “està seriosament examinant el pla” per executar un “atac envoltant” amb quatre míssils Hwasong-12 de rang intermedi contra Guam per enviar “un fort senyal d’advertència als Estats Units”, va advertir l’agència estatal nord-coreana KCNA en un comunicat.



Travessarien part del Japó i recorrerien 3.356,7 quilòmetres abans d’assolir el seu objectiu

El pla, diu, passa per llançar els quatre míssils que sobrevolaran “les prefectures japoneses de Shimane, Hiroshima i Kochi (occident de l’arxipèlag nipó) i recorreran 3.356,7 quilòmetres durant 1.065 segons (gairebé 18 minuts) abans de colpejar les aigües a uns 30 o 40 quilòmetres de Guam”. Aquest projecte “es finalitzarà per a mitjans d’agost i es reportarà al comandant en cap (Kim Jong-un) de les forces nuclears de la DPRK per esperar a les seues ordres”, va afirmar el comandant de les Forces Estratègiques nord-coreanes, Kim Rak-gyom. Aquesta unitat de l’Exèrcit Popular de Corea és el responsable operatiu del programa de míssils de Pyongyang.

El missatge de Pyongyang puja així un nou esglaó, en una escalada verbal amb Washington que va arrancar dilluns, quan el règim va amenaçar amb un atac en represàlia per la campanya nord-americana perquè l’ONU aprovés les esmentades sancions, que busquen retallar en un terç les exportacions nord-coreanes.

Donald Trump diu que la seua amenaça “ no va ser prou forta”

El president nord-americà, Donald Trump, va assegurar ahir que les seues amenaces de “foc i fúria” contra Corea del Nord per les seues provocacions “potser no van ser prou fortes”, malgrat que van suscitar el temor d’una escalada bèl·lica. Trump va reafirmar les seues amenaces al règim de Kim Jong-un en unes declaracions prèvies a una reunió de seguretat amb el seu vicepresident, Mike Pence, el seu assessor de seguretat nacional, H.R. McMaster, i el seu cap de gabinet, John Kelly. Per la seua part, el Govern sud-coreà va convocar ahir una reunió d’emergència del seu Consell de Seguretat Nacional davant de l’agreujament de la tensió i posteriorment el Consell va insistir en la seua crida a Pyongyang perquè cessi les provocacions afirmant que el diàleg encara és possible.