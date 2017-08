La CUP diu que "hi ha cens i urnes" i s’obrirà un web per reclutar voluntaris

Queden encara per concretar algunes "garanties clau" del referèndum, com els llocs de votació o la "imparcialitat en el recompte"

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Vehí ha explicat que el Govern li ha traslladat que ja "hi ha cens i hi ha urnes" per poder celebrar el referèndum sobre la independència de Catalunya l’1 d’octubre i aviat s’obrirà un web per inscriure funcionaris "voluntaris" per fer el recompte.

En declaracions a RAC 1, Vehí ha afirmat que no pot "dir d’on han sortit" el cens i les urnes, però sí que ha dit confiar en les informacions que els ha traslladat el Govern.

"Hi ha cens i hi ha urnes. Això és el que a nosaltres ens han fet arribar. Per tant, des d’aquesta lògica de confiança, nosaltres ens ho creiem", ha destacat.

Per justificar la discreció amb què s’estan emportant aquests temes, ha comentat que "hi ha informacions que no es poden donar per no ensenyar les cartes a l’Estat": "És una estratègia d’astúcia de mínims", ha afegit.

Vehí ha assenyalat que queden encara per concretar algunes "garanties clau" del referèndum, com els llocs de votació o la "imparcialitat en el recompte".

"S’obrirà ben aviat la pàgina per apuntar-se la gent que és funcionària com a voluntària, tal com es fa en unes eleccions clàssiques, per fer el recompte," ha afirmat Vehí, que ha puntualitzat que "gent que no és funcionària no pot fer recompte".

D’altra banda, ha mostrat la seua estranyesa per l’enrenou aixecat pel cartell difós per la CUP dijous passat, en el qual apareix una dona escombrant Artur Mas, al costat del Rei Felip VI i a Mariano Rajoy, entre d’altres.

"A qui li sorprèn que l’esquerra independentista vulgui escombrar a Mas? Però si comencem la legislatura així!", ha apuntat Vehí, que ha insistit: "Nosaltres escombrem la corrupció, la vella política".

Sobre el fet que la Taula del Parlament no abordi l’admissió a tràmit de la llei de referèndum en la seua reunió prevista per al 16 d’agost, ha assenyalat que "com més aviat millor s’accepti el tràmit, millor".

La CUP vol celebrar la Diada de l’11 de setembre "ja amb la llei de referèndum aprovada i, si pot ser, amb el decret de convocatòria", ha plantejat.

Vehí s’ha mostrat convençuda que per fer possible el referèndum "caldrà desobeir" i "sortir al carrer": "Quan una llei és injusta, la desobediència és legítima. El Parlament aprovarà una llei de referèndum que immediatament serà impugnada i el Parlament haurà d’aguantar l’embat", ha afirmat.

"Si dissolen el Parlament, els diputats de la CUP no marxaran del Parlament. Que ens vingui a treure la Guàrdia Civil", ha dit.