Els treballadors d’Eulen decideixen mantenir la vaga a l’aeroport d’El Prat

Un total de 187 empleats, dels gairebé 400 que componen la plantilla, han participat en la votació, i 150 han votat contra la proposta de la Generalitat

Els treballadors d’Eulen han decidit en assemblea mantenir la convocatòria de vaga indefinida de 24 hores a partir de dillunsen els controls de seguretat de l’aeroport de Barcelona, en tornar a rebutjar en una votació la proposta de mediació de la Generalitat.

Un total de 187 treballadors d’Eulen, dels gairebé 400 que componen la plantilla, han participat en la votació, que ha donat el següent resultat: 150 vots en contra de la proposta -que preveia una pujada de 200 euros mensuals en dotze pagues-, 36 a favor i un de nul, segons dades facilitades per l’assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, al terme del recompte.

Dijous passat van votar 176 treballadors -onze menys que avui- en la primera assemblea, en la qual a més de la proposta de mediació també se’n van valorar unes altres tres que no havien estat consensuades.

En aquesta ocasió, va vèncer la proposta d’augment salarial de 250 euros en 15 pagues, mentre que l’oferta de la Generalitat només va obtenir dos vots.

El Govern ja ha advertit que està disposat a aprovar un laude arbitral d’obligat compliment que determini les condicions laborals dels treballadors, mentre que, en paral·lel, reforçarà el desplegament de la Guàrdia Civil a l’aeroport d’El Prat després de diverses setmanes de cues de viatgers davant dels taulells i els controls de seguretat per les protestes laborals a Eulen.

La Delegació del Govern a Catalunya ha decretat uns serveis mínims del 90 per cent per a la vaga, de cara a "garantir el funcionament dels serveis essencials".

Després de conèixer-se aquests resultats, l’advocat del comitè de vaga Leopoldo García Quinteiro ha acusat el Govern català d’atribuir-se una funció d’"arbitratge" que no li correspon i ha denunciat l’"arrogància" del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, "absolutament incompatible amb principis bàsics del dret democràtic" en "amenaçar" amb el laude arbitral.

Segons el seu parer, "no es donen les condicions" per a un arbitratge obligatori "mentre no es trenquin els serveis mínims", fixats en un 90 %, que ha qualificat d’"abusiu".

Segons l’opinió de l’advocat, aquest arbitratge obligatori s’imposaria en virtut d’"una llei franquista" el "vigor del qual ha quedat clarament desautoritzat per les sentències del Tribunal Constitucional".

"La imposició de l’arbitratge obligatori és una anomalia absoluta i un atemptat directe al dret fonamental a la vaga", ha denunciat.

García Quinteiro ha assegurat que els serveis mínims "es compliran", com "s’han complert escrupolosament" fins ara.

A més, ha advertit que pretendre "substituir" els treballadors en vaga per agents de la Guàrdia Civil "seria absolutament il·legal" i ha negat que existeixin problemes de seguretat aeroportuària.