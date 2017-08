Els treballadors d’Eulen ratifiquen la vaga indefinida i la Guàrdia Civil ja està al Prat

La plantilla d’Eulen rebutja l’última proposta de la Generalitat, que abandona la mediació || El ministre de Foment accelera la posada en marxa d’un laude arbitral per posar fi al conflicte laboral

Els treballadors d’Eulen van decidir ahir en assemblea mantenir la convocatòria de vaga indefinida de 24 hores a partir d’avui, dilluns, en els controls de seguretat de l’aeroport de Barcelona, al tornar a rebutjar en una votació la proposta de mediació de la Generalitat.

Un total de 187 treballadors d’Eulen, dels gairebé 400 que componen la plantilla, van participar en la votació, que va donar el següent resultat: 150 vots en contra de la proposta –que preveia una pujada de 200 euros mensuals en dotze pagues–, 36 a favor i un de nul, segons dades facilitades per l’assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, al final del recompte.



En la votació d’ahir només van participar 187 dels 400 treballadors, amb 150 vots en contra de la proposta

Dijous passat van votar 176 treballadors –onze menys que ahir– en la primera assemblea, en la qual a més de la proposta de mediació també se’n van valorar tres més que no havien estat consensuades. En aquesta ocasió, va vèncer la proposta d’augment salarial de 250 euros en 15 pagues, mentre que l’oferta de la Generalitat només va obtenir dos vots.

Davant d’aquesta situació, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va informar que ja està en marxa el procediment per a l’aprovació del laude d’arbitratge obligatori del conflicte laboral dels treballadors de seguretat de l’aeroport de Barcelona-el Prat, i va afegir que, al llarg del cap de setmana, l’Executiu ha començat amb els preparatius per dur-lo a terme.

Va indicar que en aquest moment la situació és “complicada” perquè avui dilluns comença una vaga de 24 hores de caràcter indefinit, un “salt qualitatiu i quantitatiu molt important en relació amb la vaga que fins a la data han mantingut els treballadors en una infraestructura estratègica per al conjunt del país”.

Segons va detallar De la Serna, és “evident” que això pot provocar un “problema important de seguretat” i d’“ordre públic”.

Així, el ministre va assegurar els “preparatius” per intensificar la presència de la Guàrdia Civil a l’aeroport: “Hi ha efectius que en aquests moments s’estan traslladant a Catalunya per reforçar la presència de la Guàrdia Civil en els controls d’accés a l’aeroport”, va subratllar.

Per la seua part, la consellera de Treball, Dolors Bassa, va donar per tancada la mediació del Govern de la Generalitat en el conflicte, encara que va manifestar que les diferències entre treballadors i direcció d’Eulen no són “insalvables”.

El desplegament de la Guàrdia Civil ha estat ordenat pel Govern central per tal de garantir la seguretat en aquesta infraestructura després de diverses setmanes de cues i aglomeracions de viatgers davant dels taulells i els controls de seguretat per les protestes laborals dels empleats d’Eulen.

Jornada d’aturades parcials amb cues per sota dels 20 minuts

Segons fonts de l’aeroport del Prat, la jornada d’aturades parcials d’ahir es va desenvolupar en un ambient molt més tranquil que en altres dies passats de protestes i les cues en els controls de passatgers estaven per sota dels vint minuts a les dos terminals. En bona part a causa que la presència d’agents de la Guàrdia Civil a l’aeroport es va incrementar ahir de manera ostensible, coincidint amb una nova aturada parcial dels treballadors d’Eulen i només un dia abans de la vaga indefinida que començaran avui després d’haver rebutjat l’última proposta feta per la Generalitat com a mediadora en el conflicte.