La Guàrdia Civil redueix les cues als controls a les normals a l'agost a El Prat

Actualitzada 14/08/2017 a les 11:47

Els agents de l’institut armat són presents als filtres de control de passatgers i comparteixen amb els empleats d’Eulen tasques executives i no només de vigilància

Les cues als controls de seguretat d’El Prat s’han reduït aquest dilluns a les d’un dia normal l’agost, malgrat la vaga indefinida dels empleats d’Eulen, davant del reforç de la Guàrdia Civil, que participa de forma activa en tasques com la revisió d’equipatges i control de l’arc de metalls. Els agents de l’institut armat són presents als filtres de control de passatgers i comparteixen amb els empleats d’Eulen tasques executives i no només de vigilància, com solien fer abans de les aturades, segons s’aprecia aquest matí a la Terminal 1 de l’aeroport.



La presència de més efectius policials i el fet que els serveis mínims dictats per la Delegació del Govern siguin del 90 % està redundant a primera hora del matí d’avui en cues de passatgers molt menors a les d’altres dies d’aturades parcials.



Fonts de l’aeroport d’El Prat asseguren que, a partir de les 9.00 hores, es pot parlar fins i tot de "normalitat", ja que els temps d’espera són d’uns 10 minuts, mentre que en les hores prèvies oscil·laven en els 20 minuts. Els passatgers realitzen cues sense aglomeracions, mentre que en els dies de més afectació del conflicte travessaven el vestíbul i arribaven gairebé a les portes de sortida de la terminal.



En els controls s’aprecia la presència d’un parell d’agents de la Guàrdia Civil a cada filtre, on duen a terme tasques com a revisió d’equipatges de mà -per assegurar que no es transporta cap objecte prohibit-, petició de la documentació d’embarcament i control del passi|pas per l’arc de seguretat.



El Govern ha desplegat més efectius de la Guàrdia Civil a l’aeroport català per garantir la seguretat i l’ordre en aquesta infraestructura com a resposta a la vaga indefinida convocada pel comitè d’Eulen, l’empresa encarregada dels controls de seguretat a El Prat.



L’assemblea de treballadors va rebutjar aquest diumenge, per segona vegada en menys d’una setmana, la proposta mediadora de la Generalitat, que establia un plus de 200 euros al mes per dotze pagues, el que va evitar que es pogués tancar el conflicte que s’arrossega des de fa ja més de tres setmanes.



La Generalitat, per la seua part, també ha reforçat la presència dels Mossos d’Esquadra a l’aeroport barceloní, on tenen encarregada la seguretat de l’espai públic, tal com van acordar l’administració autonòmica i l’espanyola en la reunió del comitè de crisi de dijous passat.



Les cues més importants s’han viscut aquesta matinada, abans de les 6.00 hores, i es deuen, en gran part, que a aquella hora només hi ha un filtre de seguretat obert, i a més els passatgers tendeixen aquests dies a avançar molt la seua arribada a l’aeroport d’El Prat per evitar perdre els seus vols per les demores en els punts de control de seguretat. L’aeroport d’El Prat té previst avui gestionar 500 sortides d’avions, amb 91.800 passatgers.