Barcelona ha ordenat tancar 2.332 pisos turístics il·legals en un any

Dels quals 744 ja han cessat en la seua activitat i uns altres 145 han estat precintats

L’ajuntament de Barcelona ha ordenat, des de juliol de 2016, el tancament de 2.332 pisos turístics il·legals, dels quals 744 ja han cessat en la seua activitat i uns altres 145 han estat precintats.

El consistori ha donat avui dades sobre el balanç del primer any de funcionament del Pla de Xoc d’Habitatges d’Ús Turístic, que pretén ordenar el sector i acabar amb l’oferta il·legal.

Durant aquest any, el consistori ha obert un total de 6.107 expedients disciplinaris a propietaris de pisos irregulars, dels quals 3.473 impliquen la imposició de sancions.

Per donar amb els pisos il·legals, l’ajuntament ha creat un grup de 'visualitzadors’que inicialment comptava amb 20 efectius i que des del mes de maig passat ha augmentat a 40, que comproven a la xarxa i sobre el terreny si les adreces que figuren a les plataformes d’internet que fan de mitjanceres es corresponen amb allotjaments concrets i localitzen pisos turístics il·legals.

Des que es va duplicar el nombre de 'visualitzadors’fa tres mesos, aquests han realitzat el seguiment de 3.300 anuncis publicats a internet que no tenien la llicència corresponent i han dut a terme 1.157 visites, que han permès localitzar 630 apartaments il·legals, els propietaris dels quals s’enfronten a sancions de 60.000 euros per mancar de permisos.

De forma paral·lela, el consistori ha augmentat també el nombre d’inspectors municipals destinats a aquest sector, que continuarà incrementant-se fins assolir els 110 previstos per a l’any vinent.

A més del treball de 'visualitzadors’i inspectors municipals, la col·laboració ciutadana també ha estat important en la lluita contra els pisos turístics.

Des de juliol de l’any passat, l’Ajuntament de Barcelona ha rebut 3.059 queixes i reclamacions a través d’un web creat a tal efecte, a més d’1.116 trucades i unes altres 257 comunicacions a través d’altres canals. En total, 4.432 informacions de ciutadans que informaven de l’existència d’aquest tipus d’allotjaments.

Durant l’any de funcionament del Pla de Xoc, el consistori ha creat una taula de treball amb les plataformes d’internet que intermedien amb els propietaris dels apartaments turístics, de la qual formen part Homeaway, Booking, TripAdvisor, Rentalia i Apartur, i que pretén ser un espai de diàleg per regular el sector i per impulsar Barcelona com una destinació de turisme sostenible.

El consistori ha aconseguit que una altra de les plataformes capdavanteres al sector, Airbnb, hagi retirat aquest mateix mes d’agost mil anuncis de pisos il·legals que publicitava al seu portal.