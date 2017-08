El Constitucional rebutjarà el recurs de Catalunya per a la tramitació expressa del referèndum

Malgrat altres autonomies i el Congrés de Diputats poden tramitar lleis en un dia

El ple del Tribunal Constitucional (TC) rebutjarà demà el recurs que la Generalitat catalana va presentar contra la suspensió de la reforma del Reglament del Parlament català per tramitar de forma expressa el referèndum de l’1 d’octubre.

Fonts de l’alt tribunal han informat a Efe que el ple se celebrarà a les 17:30 hores per estudiar un assumpte la resolució negativa del qual per a la pretensió de l’executiu català ve donada per una jurisprudència ja assentada en una interlocutòria referida a la consulta independentista del 9-N de 2014.

El TC va dir llavors i ha reiterat en sentències posteriors que els recursos contra providències d’admissió a tràmit, com a aquest, només són admissibles si es refereixen al compliment de requisits processals, però no al fons de l’assumpte, segons les fonts.