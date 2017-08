L’ONU inicia retirada de l’últim contenidor d’armes de les FARC

EFE 15/08/2017 a les 20:17

L’armament serà fos per l’ONU per fer tres monuments que estaran ubicats a Nova York, l’Havana i en un lloc encara per definir a Colòmbia

© El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, i el director de la missió a Colòmbia de Nacions Unides, Jean Arnault, participen en la cerimònia d'abandó d'armes de les FARC el 27 de juny de 2017 EFE