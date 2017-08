Normalitat a El Prat a l'espera de la reunió del Consell de Ministres

El temps d’espera no ha sobrepassat l’habitual, que pot arribar als 20 minuts, encara que en ocasions la demora ha estat fins i tot inapreciable

L’activitat a l’aeroport d’El Prat s’ha desenvolupat aquest dimarts amb total normalitat en la segona jornada de vaga indefinida dels treballadors d’Eulen, amb cues normals per a un dia de ple agost, a l’espera de la decisió sobre el laude obligatori que prengui dimecres el Consell de Ministres.

Fonts de l’aeroport han explicat que la situació a El Prat és de normalitat i que l’afluència de passatgers més gran s’ha produït de matinada; el temps d’espera no ha sobrepassat l’habitual, que pot arribar als 20 minuts, encara que en ocasions la demora ha estat fins i tot inapreciable.

El reforç dels filtres amb més agents de la Guàrdia Civil i el compliment dels serveis mínims de més del 90 % va fer ja ahir que desapareguessin les llargues cues que els passatgers venien suportant des del 24 de juliol, quan es van iniciar les aturades parcials dels treballadors encarregats dels controls.

Les mateixes fonts han assenyalat que en el control de passaports s’han registrat cues de poc més de 20 minuts, que són en el marge de normalitat estipulat.

Els agents de la Guàrdia Civil participen per segon dia consecutiu en les tasques de revisió d’equipatges i control de l’arc de metalls, compartint amb els treballadors d’Eulen tasques executives i no només de vigilància, com solien fer abans de les aturades.

L’aeroport de Barcelona té prevista avui la sortida de 474 vols, amb 87.900 passatgers, una cosa inferior als 500 que van sortir ahir d’aquesta infraestructura.

El Consell de Ministres es reunirà aquest dimecres a la tarda de manera extraordinària per abordar el conflicte d’El Prat, la solució del qual passa ara per un arbitratge mitjançant un laude obligatori, que imposaria les condicions laborals tant a l’empresa com als treballadors d’Eulen.

En paral·lel a la reunió extraordinària demà del Consell de Ministres, l’Executiu accelera els tràmits amb informes tècnics i jurídics per dur a terme l’arbitratge en aquest conflicte i l’aplicació del laude.

El primer pas és la designació d’un arbitro "independent" i de "prestigi" que han de consensuar empresa i treballadors, figura que ha d’elaborar una proposta "vinculant" i d’obligat compliment entre les parts, per a la qual cosa no existeix un termini legal concret, segons va explicar ahir a Barcelona el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, la directora de l’aeroport, Sonia Corrochano, ha destacat que el dispositiu engegat per la Guàrdia Civil per reforçar els controls de seguretat fa presagiar que "la normalitat predominarà la resta de l’estiu" en aquesta infraestructura.

Corrochano ha recordat que la Guàrdia Civil és sempre present en aquests controls de seguretat, i que ara la seua presència s’ha reforçat "per garantir que el treball es fa de forma correcta i en els temps de procés normals, que ha estat la problemàtica que ha causat les cues, i per garantir també que la circulació dels passatgers sigui la normal".

La directora ha demanat als viatgers que no avancin ja l’hora d’arribada a l’aeroport per temor de les cues.