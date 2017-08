Proactiva Open Arms denuncia que el seu vaixell ha estat "segrestat" per guardacostes libis

"Amenacen amb disparar si no seguim ordres", afirmen. El vaixell ha estat "segrestat" dues hores

L'ONG espanyola Proactiva Open Arms ha denunciat aquest dimarts que el seu vaixell ha estat segrestat durant dues hores per guardacostes libis que amenaçaven de disparar si la tripulació no acatava les ordres.



"Segrest #GolfoAzzurro Aigües Internacionals per guardacostes libis. Amenacen de disparar si no seguim ordres", va publicar inicialment l'organització en el seu compte de Twitter.



El fundador de Proactiva, Óscar Camps, va informar en aquest mateixa xarxa social que els guardacostes volien portar el vaixell a aigües territorials líbies. "És un segrest en tota regla", va denunciar.



L'organització finalment ha donat per conclòs el "segrest" després de dues hores de "dures amenaces i ordres" per part dels agents libis. El 'Golf Azzurro' "navega ja rumb al nord", ha proclamat.



Més de 97.000 migrants i refugiats han arribat al país transalpí en el que va d'any, mentre que més de 2.200 han perdut la vida a la zona central de la Mediterrània, segons l'últim balanç de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM).



Proactiva Open Arms és una de les ONG que, durant els últims anys, han desplegat embarcacions per rescatar els migrants que arrisquen la seva vida tractant d'arribar a Itàlia. En les últimes setmanes, la tasca d'aquestes organitzacions ha estat objecte de debat i el Govern italià va promoure un Codi de Conducta que no totes han firmat.



Metges Sin Fronteras (MSF) va anunciar dissabte la suspensió dels seus rescats i va citar|esmentar, entre els seus arguments, la pressió a què els estaven sotmetent els agents al servei de la Guàrdia Costanera líbia.