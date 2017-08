Casado: "Hi haurà una resposta ferma i proporcional si es vulnera la llei a Catalunya"

16/08/2017

El vicesecretari general de Comunicació del Partit Popular, Pablo Casado.

El dirigent del PP Pablo Casado ha assegurat que el Govern respondrà amb "fermesa" davant de qualsevol il·legalitat dels independentistes catalans, però també amb "proporcionalitat", davant els qui pretenen "una resposta passada de voltes" per presentar-se com a "víctimes". Segons el seu parer, l’actuació dels independentistes catalans "comença a ser com una història de trilers, intentant ocultar els passos que fan perquè són conscients que el Govern no els passarà ni una".



Casado ha realitzat aquestes afirmacions a la localitat alacantina d’Elx, on ha presidit la reunió del comitè de direcció local del PP, acompanyat pel president del partit en aquest municipi, Pablo Ruz.



En declaracions als mitjans, Casado ha subratllat que el Govern "no està de vacances" i que si hi ha una actuació que pugui vulnerar la legalitat per part de la Mesa del Parlament català, avui o en un altre moment, qualificant a favor la llei del referèndum, l’Executiu actuarà "immediatament". I ho farà "sense cap tipus de sobreactuació però també sense cap tipus de complex", ha afegit el vicesecretari de Comunicació del PP.