Els sindicats d'AENA registren la convocatòria de vaga de 25 dies en la comissió d'arbitratge

EFE Actualitzada 16/08/2017 a les 16:35

UGT ha mostrat la seua confiança en què puguin aconseguir un acord que eviti la vaga en una reunió el proper 31 d'agost

© Una pantalla d'informació a l'aeroport de Barajas. EFE

CCOO, UGT i USO han registrat aquest dimecres a la CIVCA (Comissió d’Interpretació, Vigilància, Conciliació i Arbitratge) la convocatòria de vaga al gestor aeroportuari AENA i a Enaire, prevista a partir del 15 de setembre i amb una durada de vint-i-cinc jornades. Fonts d’UGT han confirmat aquest dimecres que continuen sense rebre encara resposta per part del Ministeri de Foment a les seues reivindicacions quant a les millores de les seues condicions laborals i salarials, per la qual cosa segueixen amb els tràmits previs a la convocatòria de vaga.



Un d’aquests tràmits, com estableix el conveni que regeix en l’àmbit aeroportuari, ha estat la presentació aquest dimecres al registre de la CIVCA de la convocatòria de vaga. Els sindicats ja van formalitzar un preavís d’aturades dilluns passat, que van remetre a la Direcció General de Treball.



La comissió (CIVCA), creada com un òrgan de conciliació, està composta per cinc representants d’AENA i un nombre igual de representants de les organitzacions sindicals signants del I Conveni Col·lectiu. No obstant això, UGT ha mostrat la seua confiança en què puguin aconseguir un acord que eviti la vaga en una reunió que faran amb el secretari d’Estat d’Infraestructuras, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, el proper 31 d’agost.



Els sindicats té previstes aturades de 24 hores, que tindrien lloc els dies 15, 17, 22, 24 i 29 de setembre; 1, 6, 11, 15, 27, 30 i 31 d’octubre; 3 i 5 de novembre; i 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 i 30 de desembre. CCOO, UGT i USO reclamen, en matèria salarial, un abonament lineal que permeti als treballadors participar als "extraordinaris" resultats d’AENA i Enaire, sobretot tenint en compte que han perdut fins un 8% de poder adquisitiu.



Els sindicats demanen també que, a més de la taxa de reposició, es creïn uns 450 llocs de treball en AENA i entorn de 250 a Enaire per garantir l’operació dels centres "en condicions de seguretat adequades" davant de la cada vegada més demanda de vols.



Les aturades afectarien a tasques com les que exerceixen els bombers als aeroports, el personal d’operacions d’aparcaments i cintes de proveïment, personal de maniobrabilitat en pista, electricistes, personal de les àrees de comercial, seguretat i informàtica, així com els treballadors de manteniment de les torres de control, entre altres tasques.