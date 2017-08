Notifiquen a la Mesa del Parlament la suspensió del TC de la reforma del reglament

EFE Actualitzada 16/08/2017 a les 12:15

Els membres han estat advertits que poden incórrer en responsabilitats penals si apliquen l’article 135.2 de la reforma del reglament, amb el qual es vol aprovar de forma expressa les lleis de desconnexió

© La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. EFE

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) ha notificat aquest dimecres a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als altres membres de la Mesa la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional (TC) de la reforma del reglament de la cambra, aprovada per Junts pel Sí i la CUP el 27 de juliol.



Poc després de les 11.00 hores, funcionaris del TSJC han entregat a la presidenta del Parlament i a la resta dels membres de la Mesa, que s’ha reunit aquest dimecres per primera vegada en l’arrencada del nou període de sessions després del parèntesi estival, l’escrit en el qual se’ls notifica la suspensió cautelar de la reforma del reglament, acordada pel Constitucional.



El Tribunal Constitucional va admetre el passat 31 de juliol el recurs presentat pel Govern contra l’article de la reforma de la cambra catalana que contempla l’aprovació exprés de les lleis de desconnexió, suspenent així de forma cautelar aquesta reforma.



Els membres de la Mesa han rebut avui en mà la notificació del TSJC de forma individual, per carta, en què se’ls adverteix a més que poden incórrer en responsabilitats, fins i tot penals, si apliquen l’article 135.2 de la reforma del reglament, amb el qual els independentistes volen aprovar de forma expressa les lleis de desconnexió. Així, se’ls adverteix sobre la tramitació de les proposicions de llei independentistes pel procediment de lectura única en aplicació de l’esmentat article.



Aquesta notificació es produeix, a més, el dia en què el Tribunal Constitucional preveu rebutjar el recurs de súplica presentat pel Govern contra la suspensió de la reforma del reglament de la cambra catalana.



Els funcionaris del TSJC ja van notificar el passat 4 d’agost aquesta suspensió a dos secretaris de la cambra catalana, encara que l’entrega de la carta amb la resolució del Constitucional als membres de la Mesa no s’ha pogut dur a terme fins avui, quan aquest òrgan parlamentari s’ha reunit per primera vegada després de les vacances d’estiu.