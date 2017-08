Junts pel Sí que diu que la llei del referèndum es tramitarà ben aviat i no descarta cap via

EFE Actualitzada 17/08/2017 a les 16:52

Corominas descarta que existeixi "alguna discrepància" al si del seu grup o amb la CUP o les associacions sobiranistes respecte a si la llei de transitorietat jurídica s’hauria d’aprovar abans o després de l’1 d’octubre

© La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el president de Junts pel Sí, Lluís Corominas EFE

El president del grup de Junts pel Sí, Lluís Corominas, ha assegurat aquest dijous que la llei del referèndum es tramitarà "ben aviat" i ha deixat clar que el seu grup "no descarta" cap via per poder aprovar-la, com podria ser un decret llei presentat per l’executiu català. Corominas ha comparegut aquest dijous en roda de premsa al Parlament, un dia després que la Mesa de la Cambra no inclogués finalment en l’ordre del dia, en iniciar-se el nou període de sessions, la tramitació de la llei del referèndum, la norma amb què els independentistes preveuen emparar el referèndum de l’1 d’octubre.



El passat 31 de juliol, Junts pel Sí i la CUP van registrar la proposició de llei del referèndum, i tot apuntava al principi que s’inclouria en l’ordre del dia de la Mesa de dimecres per a la seua admissió a tràmit. "Estem convençuts que l’admissió a tràmit es produirà ben aviat i no patim gens", ha dit Corominas, que ha admès la seua "perplexitat" davant de les crítiques de partits de l’oposició com Ciutadans, PSC o PPC i ha ironitzat sobre les "sorprenents presses" d’aquests grups perquè la llei es posi en l’ordre del dia.



El dirigent de Junts pel Sí ha descartat que entre els seus diputats existeixi "preocupació" alguna per la decisió de la Mesa. "Estem convençuts que es tramitarà i s’aprovarà per la majoria del Parlament. Tenim plena confiança en els arguments de la presidenta del Parlament", Carme Forcadell.



Però en ser preguntat sobre si l’aprovació de la llei pogués donar-se mitjançant altres vies, com per exemple un decret llei impulsat per la Generalitat, Corominas ha afirmat que "no es pot descartar l’esmentada tramitació o qualsevol altra, totes les possibilitats del reglament les tenim obertes". Ha recordat així que les lleis emparen diferents procediments i mecanismes per arribar l’aprovació de lleis i, en aquest sentit, Junts pel Sí que "no en descarta cap".



D’altra banda, el president de Junts pel Sí ha negat així mateix que existeixi "alguna discrepància" al si del seu grup o amb la CUP o les associacions sobiranistes respecte a si la llei de transitorietat jurídica s’hauria d’aprovar abans o després de l’1 d’octubre. "No hi ha cap problema en la tramitació de la llei de transitorietat. Hi haurà acord i la tramitarem. Ni a Junts pel Sí ni en cap dels grups ni entitats en aquest moment no hi ha cap dificultat per posar-nos d’acord en la tramitació", ha assenyalat. De fet, ha reiterat que "hi haurà acord" entre les diferents parts i deixat clar que en els "propers dies i setmanes" s’anunciarà i explicarà en què consisteix l’esmentat acord i quin curs tindrà la tramitació.