Un testimoni: "La majoria de ferits no es podien aixecar i la gent corria en estampida"

EFE Actualitzada 17/08/2017 a les 21:15

© Els serveis d'emergència traslladen un dels ferits. EFE

Ferran Rodríguez, treballador de la cafeteria Viena de La Rambla, ha explicat a través del seu telèfon que ha vist com una furgoneta s’ha pujat al centre de La Rambla i ha accelerat per atropellar "tot el que ha pogut, destrossant també els kioskos que hi havia".



Rodríguez, que ha romàs gairebé 4 hores tancat al local, on s’han refugiat nombrosos transeünts, i que ha mantingut baixades les seues persianes per ordre policial, ha relatat que ha vist "molta gent ferida i morta". "La majoria de ferits no es podien aixecar i hi havia molta gent ensangonada tirada a terra, mentre la majoria de gent corria en estampida", ha relatat el treballador.



Rodríguez ha explicat que a les 20:30 hores encara romanen tancats esperant que la policia els indiqui que ja poden sortir i que en tot aquest temps han ofert beguda i menjada gratis als transeünts que s’han refugiat al local.



Poc després d’aquesta hora, la policia ha començat a permetre gradualment que les persones que resideixen a la zona pròxima a l’atemptat tornin a les seues cases i als seus hotels, encara que prèviament registraven les seues bosses i motxilles i eren escorcollats.