Les forces de seguretat consideren que Moussa Oukabir, un jove germà d’un dels detinguts per l’atemptat de les Rambles de Barcelona, és el presumpte autor d’aquesta matança i l’estan buscant. Així ho han manifestat fonts policials, que han insistit en la hipòtesi que Oukabir fos l’autor de l’atropellament amb una furgoneta que va causar la mort de 13 persones i ferides a gairebé un centenar.



Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir després de l’atemptat a Driss Oukabir, germà gran del buscat i les dades del qual corresponien a la persona que va recollir una furgoneta Fiat de color blanc, amb matrícula 7086JWD i llogada a l’empresa Telefurgo, a Santa Perpètua de Mogoda, a la província de Barcelona.



Els investigadors intenten determinar si Driss va tenir algun tipus de participació o si la seua documentació va ser utilitzada pel seu germà.



Moussa Oukabir tenia ahir un compte de Facebook obert -que la xarxa social va tancar després- on afirmava que era d’Eivissa, vivia a Ripoll, estudiava a la Universitat de Barcelona i treballava per a Coca-Cola, encara que aquestes dades, excepte el de la seua residència, puguin ser inventades.



Sempre segons mostrava el seu compte personal, Moussa havia estat recentment a Barcelona, Eivissa i Iecla, a part d’al Brasil.

Entre els gustos del presumpte autor de l’atemptat en aquesta xarxa social apareixien multinacionals com Starbucks, Nike o Coca-Cola.



Moussa Oukabir també comptava amb un compte en l’aplicació de preguntes i respostes Kiwi, que va anomenar @moussastreetboy, encara que les seues últimes informacions són de fa dos anys.



Una d’aquestes preguntes realitzada per un dels usuaris va ser "El teu primer dia com a reina/rei absoluta del món, què faries?" al que el jove va contestar: "Matar els infidels I només deixar a musulmans q segueixin la religion".