Els Mossos abaten cinc terroristes en un altre atemptat, aquest cop a Cambrils

EFE / Redacció Actualitzada 18/08/2017 a les 08:03

Hi ha sis ferits, un d'ells crític, després d’un atropellament i un tiroteig

Imatges Atemptat a Cambrils . EFE © Policies a la zona de l'atemptat de Cambrils EFE

Els Mossos d’Esquadra han abatut aquesta nit cinc presumptes terroristes a Cambrils (Tarragona) després d’haver comès un atemptat terrorista en aquesta localitat en arrossegar amb un vehicle a sis persones que han quedat ferides, entre elles un agent.



Els Mossos d’Esquadra han informat que els quatre presumptes membres de la cèl·lula haurien envestit amb el vehicle a diverses persones en Cambrils, sis de les quals han quedat ferides, alguna d’elles de gravetat.



Després de l’atemptat, els Mossos han interceptat els terroristes al cotxe en el qual circulaven pel Passeig Marítim, en una rotonda pròxima al club nàutic de la ciutat, on pel que sembla el vehicle ha bolcat. Quan els terroristes intentaven escapar-se del vehicle s’ha produït un tiroteig en el qual quatre d’ells han resultat morts i un cinquè, ferit, i ha mort posteriorment.



Aquest cinquè membre de la cèl·lula ha intentat fugir, però ha pogut ser detingut pels agents dels Mossos d’Esquadra.

Segons fonts policials, els terroristes portaven explosius adossats al cos.



El succés ha provocat el pànic entre les persones que encara es trobaven en la via pública en aquesta turística localitat tarragonina de la Costa Daurada, que han començat a córrer i s’han refugiat en bars o establiments que es trobaven oberts.

Els Mossos han desplegat un ampli dispositiu als carrers de Cambrils i han tancat al trànsit moltes de les vies pròximes al lloc dels fets. Cap a les tres de la matinada han donat per controlada la situació, encara que mantenen el dispositiu policial actiu i segueixen recomanat precaució als veïns.



Aquest incident s’ha produït hores després que un altre terrorista causés 13 morts i prop d’un centenar de ferits en arrossegar amb una furgoneta a les persones que passejaven en aquell moment per la freqüentada Rambla barcelonina.



Els Mossos investiguen la possible relació entre l’atemptat de Barcelona i el que han comès els terroristes abatuts en Cambrils, així com amb l’explosió registrada en un habitatge a la localitat d’Alcanar a la passada matinada.