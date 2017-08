Els terroristes volien atemptar amb furgonetes-bomba

EFE Actualitzada 18/08/2017 a les 16:28

L’explosió del xalet d’Alcanar, on tenien els explosius, els va obligar a canviar els plans

© Agents dels mossos a la casa d'Alcanar, a Tarragona. EFE

Els terroristes que aquest dijous van perpetrar els atacs de Barcelona i Cambrils formaven part d’una cèl·lula que havia planificat atemptar amb furgonetes-bomba, però l’explosió del xalet d’Alcanar (Tarragona), on tenien els explosius, els va obligar a canviar els plans i van optar per atropellar els vianants.



Aquesta és una de les hipòtesis que estudien fonts de la lluita antiterrorista consultades per Efe, que, no obstant això, reconeixen que encara han d’encaixar-se totes les peces del puzle de la investigació que acaba de començar. El que sí que tenen clar aquestes fonts i altres de policials consultades és que es tracta d’una cèl·lula organitzada, integrada per una desena de membres, amb molta relació entre ells, fins i tot familiar.



Fonts jurídiques han subratllat també que tot apunta que els terroristes formaven part d’una cèl·lula organitzada, ja que les seues accions han tingut "més entitat" que l’actuació que pot emprendre un llop solitari. A falta de conèixer més extrems de la investigació, les fonts creuen que va ser al xalet d’Alcanar on els gihadistes pretenien preparar dos o tres furgonetes-bomba per perpetrar un atemptat de grans dimensions.



Tanmateix, ahir a la matinada una explosió a la casa de la urbanització Montecarlo d’Alcanar Platja va desbaratar els seus plans i va provocar la mort d’una persona. Hores després, es va produir una segona explosió.



A la casa els inquilins preparaven explosius, segons es va confirmar ahir.