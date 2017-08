Dos lleidatanes relaten els moments de pànic als voltants de les Rambles instants després de l’atemptat || Es van refugiar en locals de la zona

Milers de persones van quedar atrapades al centre de Barcelona com a conseqüència de l’atemptat. Clara Bergé, veïna de Lleida, és una de les que es trobaven als voltants de la zona de l’atemptat. “Anem de vacances a Noruega i havíem anat amb la meua parella i la meua mare a comprar un impermeable. Anàvem cap a un altre lloc i ens han comentat que no es podia anar cap a les Rambles perquè havia passat alguna cosa i hem entrat a El Corte Inglés de Portal de l’Àngel amb normalitat.

Una vegada a dins, ha començat a entrar gent corrent i s’han sentit com trets, encara que després hem sabut que eren vidres trencats. Hi ha hagut un moment de pànic total, amb gent atropellant-se els uns als altres. Ha estat horrible, a mi m’han tirat a terra i m’han saltat per sobre, no sabies el que tenies a darrere. Ens hem posat unes cinquanta persones en un magatzem, fins que ens han dit que podíem sortir a la planta baixa, amb tot tancat. La gent estava plorant i angoixada, encara que després ens hem anat tranquil·litzant”, va relatar. “Mai havia viscut una cosa així, de no saber què passarà”, va afegir Clara Bergé.



L’angoixa i la confusió pel que podia passar van provocar moments de molts nervis

Montse Visa és una altra lleidatana que es trobava a la zona, molt a prop del lloc de l’atemptat. “Anàvem pel carrer Tallers cap a la Rambla i estàvem a uns vint metres d’allà quan he vist que hi havia un guirigall. He pensat que potser era una manifestació o alguna cosa. La meua companya sí que ha vist un instant una furgoneta blanca passant pel mig de la Rambla i gent saltant. En aquell mateix moment ha començat a arribar gent fugint cap a nosaltres amb cara de terror i hem sortit corrents. Hem entrat a un bar, però la gent allà encara no sabia res. Els hem dit que tanquessin la porta i abaixessin la persiana. Tothom estava molt nerviós i espantat perquè ningú sabia el que passava, fins que ens ha començat a arribar informació. Hi hem estat fins que han vingut els Mossos d’Esquadra i ens han dit que la zona estava acordonada. A nosaltres ens han acompanyat a casa perquè vivim molt a prop”, va explicar ahir, pocs minuts després del succés. “Els Mossos han estat molt bé”, va agregar.