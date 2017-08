Unes cent mil persones assisteixen a l'homenatge a les víctimes dels atemptats a Barcelona

EFE Actualitzada 18/08/2017 a les 13:04

© Les autoritats al minut de silenci a Barcelona EFE

Unes cent mil persones, segons l’Ajuntament de Barcelona, han participat en la concentració celebrada aquest migdia a la plaça de Catalunya i els carrers adjacents per retre homenatge a les víctimes dels atemptats a la Rambla de la capital catalana i a Cambrils (Tarragona).



Segons fonts municipals, en l’atapeïda plaça de Catalunya s’han concentrat unes 30.000 persones, mentre que unes altres 70.000 ho han fet als carrers de l’entorn.



El Rei Felip VI ha assistit a aquesta concentració, a la que també han acudit el president del Govern, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i els líders dels principals partits, com Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podem) i Albert Rivera (Ciutadans).



També el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, han participat en aquesta concentració d’homenatge a les víctimes i de condemna dels atemptats, que ha acabat amb llargs aplaudiments i amb un crit eixordador a Barcelona: "No tinc por".



Un total de 14 persones han mort en aquests atemptats terroristes, 13 d’elles en el de la Rambla de Barcelona i una altra en Cambrils, mentre que més d’un centenar han resultat ferides.