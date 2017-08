Cinc terroristes abatuts i 4 detinguts mentre Catalunya crida “no tinc por!”

Els Mossos n’identifiquen tres més, dos dels quals podrien haver mort a Alcanar

Minut de silenci

Tot just 24 hores després de l’atropellament múltiple a Barcelona, els Mossos ja tenen clars punts clau. La matinada de dijous a divendres van abatre els cinc terroristes que van voler provocar una nova massacre a Cambrils i tot sembla indicar que un d’ells, Moussa Oukabir i de 17 anys, era el conductor de la furgoneta. A més, ja són quatre els detinguts en relació amb els atacs, tres d’ells a Ripoll i un quart a Alcanar. Així mateix, la policia catalana té identificats tres suposats jihadistes més i ara prova d’aclarir si dos d’ells han pogut morir en l’explosió, la matinada de dimecres a dijous, d’un xalet a Alcanar.Els investigadors creuen que aquest succés va tirar per terra un pla més elaborat i amb un poder letal molt més gran per atemptar a Barcelona. Al perdre a Alcanar els explosius que pretenien utilitzar, van canviar els plans i van optar per l’atropellament múltiple de Barcelona, que va causar tretze morts, i l’intent de Cambrils, en el qual va perdre la vida una dona.A més, almenys 136 més persones continuen ferides, de les quals disset estan en estat crític. Mentre els Mossos continuen les investigacions, Catalunya va donar ahir mostres de plantar cara a l’horror que pretenen imposar els jihadistes amb el suport d’Estat Islàmic, que es va atribuir també l’atemptat de Cambrils.Milers de persones van sortir al carrer no només a Barcelona, sinó en multitud de pobles i ciutats. “No tinc por!” va ser la consigna sorgida de forma espontània en el minut de silenci que es va registrar a la plaça Catalunya de Barcelona, acte al qual van assistir els presidents Carles Puigdemont i Mariano Rajoy, el rei Felip VI i l’alcaldessa Ada Colau, entre moltes altres autoritats, que van apostar pels fonaments democràtics i la unitat per lluitar contra la xacra del fonamentalisme i el terrorisme que fuetegen Occident.